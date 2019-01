Audizioni aperte alla Dreaming Academy per il triennio accademico professionalizzante

Dal 2012 l’Accademia di musical e spettacolo di Padova, Dreaming Academy, ha l’obiettivo di formare tutti coloro che vogliono fare del musical e dello spettacolo la loro professione.

Collaborazioni internazionali

Da quest’anno la Dreaming Academy, grazie alle numerose collaborazioni internazionali intraprese, fornisce ai suoi allievi delle grandissime opportunità per il loro futuro, a partire dai riconoscimenti europei ottenuti dalla RSL di Londra del diploma conferito al termine del triennio accademico fino ad arrivare alla possibilità (se ritenuti idonei) di essere selezionati dalla Becky Barret Management (importante agenzia londinese) al termine del triennio accademico ed essere eventualmente ingaggiati per qualche produzione europea!

Gli enti formativi londinesi

Naturalmente continuano anche le collaborazioni con gli altri enti formativi londinesi quali il West End On Demand e The London Dance Company, grazie al quale ogni anno la Dreaming Academy riesce a proporre moltissimi stage di approfondimento e settimane intensive di workshop con artisti provenienti dai più famosi cast del West End di Londra.

Le borse di studio

Quest’anno, inoltre, la nostra Accademia ha mosso il suo primo passo anche nel panorama del musical statunitense, portando per la prima volta in Italia una delle icone del musical più famose di Broadway, Sierra Boggess, che è stata la “Sirenetta” di Broadway, l’incantevole Christine de “The Phantom of the Opera” e l’eccezionale Fantine de “Les Miserables”. Durante questi workshop, vengono messe in palio moltissime borse di studio per i nostri eventi e sono proprio questi artisti a destinare le diverse borse di studio (comprese quelle per accedere al triennio accademico) al termine di questi workshop agli alunni più meritevoli!

Audizioni

Dal 7 gennaio fino alla fine febbraio 2019, si apre la prima sessione di audizioni per l'anno accademico 2019/2020, allo scopo di selezionare nuovi allievi che intendano intraprendere il percorso formativo per specializzarsi nello studio delle Arti Sceniche e Performative. Le audizioni si terranno presso la Dreaming Academy, via Montà 75 a Padova. Per ragioni organizzative, è obbligatorio prenotare la propria audizione, contattando la segreteria dell’Accademia per concordare giorno e orario nel quale presentarsi per partecipare alla giornata accademica.

“Se puoi sognarlo, puoi farlo..ma per cominciare una cosa devi smettere di parlare e cominciare a farla” (Walt Disney)

