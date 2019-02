“Basi Pilates”, corso di formazione completo per insegnanti con attrezzi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Le preiscrizioni terminano il 22 Luglio 2019. Il corso verrà attivato solo al raggiungimento del minimo di iscritti, chiediamo agli interessati di inviare una mail di interessamento prima del termine delle iscrizioni o di compilare il modulo di preiscrizione.

Il corso

Il COMPREHENSIVE GLOBAL PROGRAM fornisce una preparazione completa e approfondita nel Pilates, coprendo l’intera gamma di attrezzature del Pilates: Mat Work, Reformer, Cadillac, Chair, Ladder Barrel, Step Barrel, oltre alle varie altre apparecchiature ausiliarie. È un programma di livello avanzato completo ed intensivo che fornisce sia una base solida per l’insegnamento sia un’approfondita comprensione di tutte le sfaccettature del Pilates. Il corso include anche istruzioni riguardanti il BASI® “Block Sistem” (una metodologia completa di programmazione dell’insegnamento) e sulla scienza del movimento umano, anatomia e fisiologia.

Programma

Il corso si articola in 12 Moduli per 72 ore di lezione frontale teorica e pratica suddivisi in 4 fine settimana (ven-dom)

27-29 Settembre 2019 (Moduli 1-3)

15-17 Novembre 2019 (Moduli 4-6)

17-19 Gennaio 2020 (Moduli 7-9)

28 Febbraio -1 Marzo 2020 (Moduli 10-12)

Certificazione BASI Pilates®

Terminato il percorso formativo si ottiene la certificazione di Insegnante BASI Comprehensive Global Format. L’insegnante sarà in grado di tenere lezioni sia di Mat Work che sugli attrezzi.

Materiali forniti

Il primo giorno di corso vengono forniti ad ogni studente i libri scritti da Rael Isacowitz per lo studio del metodo.

Comprehensive Global Program Study Guide

Manuale esercizi: Mat

Manuale esercizi: Reformer

Manuale esercizi: Cadillac

Manuale esercizi: Chair

Manuale esercizi: Piccoli attrezzi

A chi è rivolto

Il corso è rivolto a tutti coloro che vogliono diventare insegnanti Pilates o a coloro che sono già insegnanti ma vogliono aggiungere alla loro formazione un metodo che combina arte e scienza, andando nel dettaglio di ogni singolo esercizio.

Info web

http://www.basipilates.it/evento/comprehensive-global-program-settembre-2019-abano-terme/