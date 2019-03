Corso cucina giapponese a Padova

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

La tradizione gastronomica del Sol Levante deve il suo successo a diversi aspetti: il fascino culturale ma anche estetico dei piatti giapponesi sempre perfetti e fatti anche per piacere alla vista, la gestualità del servizio e dell’utilizzo delle bacchette; i sapori intensi e sapidi e non ultimi i benefici alla salute comprovati dalla nota longevità dei giapponesi attualmente minata dal vasto consumo di junk food delle nuove generazioni.

Ecco alcune caratteristiche che rendono la tradizionale cucina giapponese salutare rispetto a quella di altre culture:

1. Si mangia molta verdura

2. Il pesce è predominante rispetto alla carne fornendo i benefici Omega 3

3. Si utilizza cibo fresco mantenendo in questo modo la ricchezza di vitamine e minerali antiossidanti

4. Zuccheri e farine di grano raffinati sono praticamente inesistenti

5. E’ ricca di cibi fermentati che apportano batteri buoni al nostro intestino aumentando le difese immunitarie

6. Il pasto si compone di piccole porzioni di tutto apportando quindi molta varietà di nutrimenti nello stesso pasto

Per queste specificità (oltre al fatto che ci piace tantissimo) Naturhabilis propone ai suoi soci un corso di cucina giapponese articolato in tre giornate e tenuto dalla cuoca Yuri Kagawa che non solo ci insegnerà a preparare 3 piatti tipici giapponesi ma ci racconterà la storia e nella cultura delle tradizioni nipponiche. Non perdete l’opportunità di viaggiare in giapponese attraverso i profumi e i sapori della sua cucina.

Le 3 lezioni saranno così articolate:

-sabato 16 marzo Gyoza (ravioli alla griglia giapponese)

Due tipi di Gyoza(carne e vegetali), due tipi di salse, riso, insalata di cavolo cappuccio all'agrodolce

-sabato 30 marzo Ramen (tagliolini nel brodo caldo di maiale con arrosto

di maiale) Ramen con maiale, Ramen veg con Tofu, tagliolini fatti amano, brodo autentico, arrosto di maiale dolce salato e Tofu a dolce salato

-sabato 6 aprile Sushi

Hosomaki zushi(rotolo di Sushi sottile),

Futomaki zushi(rotolo grosso), Uramaki zushi(Sushi a rovescio) e Nighiri

zushi(bocconcino di Sushi)

Info web

http://www.naturhabilis.it