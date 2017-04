Corso sommelier Fisar di primo livello ad Abano

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Dedicato a tutti gli aspiranti sommelier del bacino termale e dell’intera provincia Padova

Al via il 3 maggio prossimo il corso di 1° livello per diventare sommelier organizzato da FISAR Padova e Lovivo Tour Experience. Si terrà al Panoramic Hotel Plaza di Abano Terme e si svolgerà in dodici incontri in orari serali che vedranno abbinate lezioni frontali con momenti di degustazione.

Il costo del corso, del tutto in via eccezionale, è di euro 420 (+ euro 70 di iscrizione per chi non fosse ancora iscritto a FISAR). I posti sono limitati. Per informazioni e prenotazioni Lovivo Tour Experience T. +39 049 29 69 340 M. +39 333 99 45 288 info@lovivo.it.

Lovivo Tour Experience in collaborazione con FISAR Padova organizza il Corso per Sommelier – 1° livello presso il Panoramic Hotel Plaza 4* di Abano Terme (Padova).

Il corso, gestito da FISAR Padova, sotto la supervisione ed il controllo del Centro Tecnico Nazionale e della Segreteria Nazionale della Federazione, sarà il primo di tre livelli.

Il Programma prevede diverse tematiche quali: La figura del Sommelier Fisar, la Fisiologia dei Sensi, l’Analisi Sensoriale, la Viticoltura, la Vinificazione, la Spumantizzazione, la Legislazione Vitivinicola, i Distillati. Il corso si compone di dodici lezioni abbinate a momenti di degustazione, ed un test scritto di valutazione per un totale di 13 sere. Inclusa una visita di un’azienda vitivinicola e la fornitura del materiale didattico (Il 1° volume didattico Il Sommelier manuale pratico, la Valigetta Sommelier con 4 bicchieri da degustazione, il Cavatappi professionale, lo Stemmino da giacca FISAR, la Guida SLOW WINE 2017).

Al termine del corso di primo livello, solo per coloro che avranno frequentato almeno il 70% delle lezioni previste, verrà rilasciato, dopo aver effettuato e superato il test di verifica, l’attestato di frequenza che darà possibilità di accedere al corso di secondo livello.

Il costo del corso, del tutto in via eccezionale, è di euro 420 a cui è necessario aggiungere, per coloro che non sono già soci FISAR, il costo del tesseramento annuale di euro 70 che dà diritto ad agevolazioni e vantaggi riservati ai soci.

Il numero delle iscrizioni è limitato, per poter garantire un miglior apprendimento ai partecipanti.

Per info e prenotazioni: Lovivo Tour Experience, Viale delle Terme 107/B, Abano Terme .

T. +39 049 29 69 340 M. +39 333 994 52 88 @ info@lovivo.it – www.lovivo.it

http://www.lovivo.it/esperienze/food-wine/corso-sommelier-1-livello-padova/

Il Calendario delle lezioni: