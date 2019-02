Corso sommelier Fisar di primo livello ad Abano Terme

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Lovivo Tour Experience in collaborazione con FISAR Padova organizza il Corso per Sommelier di 1° livello presso il Panoramic Hotel Plaza 4* di Abano Terme (Padova).

I corsi, gestiti da FISAR Padova, sotto la supervisione ed il controllo del Centro Tecnico Nazionale e della Segreteria Nazionale della Federazione, saranno ben due. Il primo livello dedicato ai neofiti tratterà diverse tematiche quali la figura del Sommelier Fisar, la Fisiologia dei Sensi, l’Analisi Sensoriale, la Viticoltura, la Vinificazione, la Spumantizzazione, la Legislazione Vitivinicola, i Distillati. Il secondo livello invece sarà dedicato all’enografia Italiana, Europea e del resto del mondo.

Al termine del corso, solo per coloro che avranno frequentato almeno il 70% delle lezioni previste, verrà rilasciato, dopo aver effettuato e superato il test di verifica, l’attestato di frequenza che darà possibilità di accedere al livello successivo.

Il costo del corso, del tutto in via eccezionale, è di euro 450 a cui è necessario aggiungere, per coloro che non sono già soci FISAR, il costo del tesseramento annuale di euro 70 che dà diritto ad agevolazioni e vantaggi riservati ai soci.

Il numero delle iscrizioni è limitato, per poter garantire un miglior apprendimento ai partecipanti.

Per info e prenotazioni: Lovivo Tour Experience, Viale delle Terme 107/B, Abano Terme.

T. +39 049 29 69 340 M. +39 333 994 52 88 info@lovivo.it – www.lovivo.it

Info Web

Programma del corso sommelier – primo livello

Le funzioni del sommelier

Fisiologia dei sensi

Analisi Sensoriale

Viticoltura

Enologia (Vinificazione 1 “Dall’uva al vino”)

Enologia (Vinificazione 2 “L’affinamento, l’invecchiamento, evoluzione dei vini, i diversi contenitori, l’imbottigliamento, le chiusure”)

Enologia (Spumanti)

Enologia (Vini speciali)

Enologia (Compendio ai Vini speciali)

Legislazione vitivinicola

I Distillati

La Birra e le altre bevande

Test finale di valutazione

Durata del corso

Il corso si compone di 12 lezioni ed un test scritto di valutazione per un totale di 13 sere.



Nella tariffa di iscrizione al corso sono compresi

Il 1° volume didattico Il Sommelier manuale pratico

Valigetta Sommelier con 4 bicchieri da degustazione

Cavatappi professionale – Stemmino da giacca FISAR

Guida SLOW WINE

Tutti i vini in degustazione nell'arco delle lezioni (circa 3 per serata).

Tariffa di iscrizione

Calendario delle lezioni

mercoledì 6 marzo 2019 - ore 20.30-23

mercoledì 13 marzo 2019 - ore 20.30-23

mercoledì 20 marzo 2019 - ore 20.30-23

mercoledì 27 marzo 2019 - ore 20.30-23

mercoledì 3 aprile 2019 - ore 20.30-23

mercoledì 10 aprile 2019 - ore 20.30-23

mercoledì 17 aprile 2019 - ore 20.30-23

mercoledì 24 aprile 2019 - ore 20.30-23

mercoledì 8 maggio 2019 - ore 20.30-23

mercoledì 15 maggio 2019 - ore 20.30-23

mercoledì 22 maggio 2019 - ore 20.30-23

mercoledì 29 maggio 2019 - ore 20.30-23

mercoledì 5 giugno 2019 - ore 20.30-23 - Test di valutazione.

Orario di inizio lezioni: ore 20.30.

Corsi sommelier FISAR di 1° e 2° livello ad Abano Terme

Chi è il Sommelier?

Il Sommelier è una figura di esperto al quale rivolgersi per le notizie sulle caratteristiche dei vini e degli abbinamenti. Pertanto, egli deve essere in grado di rispondere con competenza alla richiesta di tali informazioni. Poiché si tratta di una materia molto vasta ed in continua evoluzione, egli ha il dovere di arricchire costantemente le proprie conoscenze e di aggiornarsi su tutte le innovazioni eno-tecnologiche. Si diventa Sommelier Fisar frequentando l’apposito corso formativo organizzato da una delle Delegazioni FISAR e superando positivamente un esame finale.

Chi organizza i corsi per Sommelier FISAR?

I corsi vengono organizzati direttamente dalle Delegazioni territoriali della FISAR, sotto la supervisione ed il controllo del Centro Tecnico Nazionale e della Segreteria Nazionale della Federazione.

Come è strutturato un corso per Sommelier FISAR?

I corsi per sommelier FISAR si articolano su tre livelli.

