Corso di tedesco intermedio B1 ad Abano Terme

L'associazione La Fucina Delle Idee organizza un un corso di tedesco di livello intermedio, che si svolge nella sede di via Stella ad Abano Terme.

Attraverso il corso di livello B1 gli allievi imparano a comunicare in maniera sciolta, in tutte le situazioni quotidiane relativamente complesse, utilizzando delle strutture grammaticali avanzate e con un lessico sufficientemente esteso.

Il corsista apprende mediante la grammatica e la conversazione tutti gli strumenti idonei per sviluppare le competenze di comprensione ed espressione, che gli consentono di interagire in maniera autonoma.

I contenuti didattici forniti riguarderanno sempre più temi di attualità, testi letterari, giornali, CD.

Il programma del corso ha infatti come obbiettivo lo sviluppo dell'ascolto, della lettura e della scrittura.

La docente darà spazio alla conversazione, per muoversi con disinvoltura in situazioni che possono verificarsi mentre si viaggia o in situazioni lavorative.

Il corso è rivolto a tutte le persone che hanno già una conoscenza della lingua, ma devono rivedere alcune parti della grammatica e vogliono migliorare le proprie competenze.

A chi non ha la possibilità di praticare la lingua e cerca u 'occasione per farlo sia a livello personale che lavorativo.

Ai corsi partecipano persone di tutte le età, sotto la guida di una docente competente e con esperienze anche all'estero.

IL CORSO

Il corso è composto da dieci lezioni di due ore (ora di 60 minuti), da frequentare una volta a settimana.

Il corso avrà inizio martedì 21 febbraio alle ore 19 e terminerà il 25 aprile.

Docente: Giulia Angelini.

Costo: iscrizione 20 euro (vale dodici mesi) + 160 euro (il costo del corso comprende i testi e materiale didattico).