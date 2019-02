Diemme academy coffee conference, il primo evento business per i professionisti del caffè

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Giovedì 7 e venerdì 8 febbraio si svolgerà la prima Diemme academy coffee conference, l’evento business cui prenderanno parte i partner esteri della Diemme Industria Caffè Torrefatti.

La location

Palcoscenico di questa intensa “due-giorni” sarà proprio il nuovo centro formativo per i professionisti del settore del caffè Diemme academy, che con l’occasione verrà presentata agli interlocutori internazionali dell’azienda. Lo spazio, che a partire da quest’anno offrirà un’offerta formativa a tutto tondo nel mondo caffetteria e affini, compresi i percorsi per ottenere le certificazioni SCA e LAGS, fungerà anche come luogo privilegiato per l’accoglienza, la condivisione dei valori e del know-how aziendale con i partner, dunque come motore di business sul mercato Ho.Re.Ca. a livello globale.

Il programma

Il programma del meeting prevede un caffè di benvenuto alle ore 8.30 di giovedì, cui seguirà il discorso introduttivo e la visita guidata dell’Academy da parte del presidente e AD di Diemme Giannandrea Dubbini. Nel corso delle due giornate si susseguiranno speech, interviste e momenti di confronto su temi attuali, che spaziano dall’equipment all’importanza dell’acqua in caffetteria, dalle nuove sfide poste dal mercato internazionale alle strategie di sviluppo condiviso.

Gli ospiti

Ad intervenire alla convention saranno nomi illustri nel panorama del caffè tra cui l’italiano Maurizio Giuli, presidente UCIMAC e direttore Marketing & Comunicazione Nuova Simonelli, e Yannis Apostolopoulos, Direttore esecutivo SCA, oltre ai rappresentanti delle aziende partner di Diemme all’estero, che condivideranno con i presenti la loro storia di successo. Diemme presenterà inoltre in anteprima i nuovi progetti dedicati al mercato internazionale, tra cui la nuovissima linea retail “I Viaggi di Caffè Diemme”, e con il contributo di Davide Cavaglieri, Campione Italiano Baristi 2018, porrà un focus particolare sul progetto di affiliazione alla catena di caffetterie in franchising Caffè Diemme Italian Attitude.

Il gran finale

Prevista per il pomeriggio di venerdì, prima della cena di gala conclusiva, anche una visita ai maggiori luoghi d’interesse storico-turistico della città di Padova, sede dell’azienda fin dal 1927.

«Questo evento di due giorni dimostra quanto Diemme si stia proponendo con trasparenza, con spirito di condivisione e come partner affidabile ai mercati esteri», spiega Giannandrea Dubbini.