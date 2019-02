Diventa volontario, corso di formazione a Padova

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Aiutare gli altri fa bene. Ma se si tratta di malati oncologici, può succedere di non trovare il modo giusto per farlo.

L’associazione Volontà di Vivere organizza un corso di formazione aperto a tutti coloro che intendano affrontare l’esperienza del volontariato. Il nome dell’iniziativa è proprio “Diventa volontario” e si rivolge alle persone sensibili alla malattia e pronte all’ascolto, ai pazienti ed ex pazienti, ai caregiver, agli operatori sanitari e ai medici in pensione. L’associazione, che da quarant’anni affianca il malato oncologico nel suo percorso di riabilitazione, intende così offrire a tutti gli interessati l’opportunità di essere di aiuto a chi ne ha bisogno e di fare al contempo un’esperienza che è anche un’importante occasione di crescita personale.

Il corso si sviluppa in cinque incontri, il primo dei quali è in programma per lunedì prossimo, 4 marzo. Titolo dell’incontro: “Il volontariato oggi: cambiamenti, prospettive e potenzialità. L’associazione Volontà di Vivere: storia finalità, servizi: ruolo del volontariato all’interno”. Ne parleranno Anna Donegà e Caterina Tanzella, presidente attuale e presidente onoraria dell’associazione.

Il 18 marzo la psicologa Chiara Vitalone parlerà di “Motivazioni e bisogno formativi del volontariato: l’importanza della formazione continua”. Stessa relatrice per l’incontro di lunedì 1 aprile, dedicato agli “Aspetti psicologici del malato oncologico: adattamento alla condizione di malattia, bisogni e criticità”.

Gli incontri del 17 aprile e del 6 maggio saranno tenuti dalla psicologa Anna Luisa Mariggiò e riguarderanno “La famiglia e gli aspetti psicologici del caregiving: bisogni, problemi e potenzialità” e “Comunicazione e relazione d’aiuto: quali implicazioni per il volontariato”.

Tutti gli incontri inizieranno alle 16.30 e finiranno alle 18 e si terranno nella sede dell’associazione in via Matteotti 27. Al termine del corso i partecipanti avranno un colloquio finale con le psicologhe che ne valuteranno l’idoneità per i ruoli specifici. Successivamente seguirà un periodo di affiancamento con una volontaria esperta.

Per informazioni e iscrizioni: 049.8025069 / associazione@volontadivivere.org.

https://www.volontadivivere.org/formazione-volontari-2019/

https://www.facebook.com/volontadivivere/