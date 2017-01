Corso di dizione e lettura espressiva a Legnaro

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Torna a Legnaro il corso di dizione e lettura espressiva: il corso ha una durata di quindici ore, articolate in dieci lezioni, si propone di fornire gli strumenti essenziali alla correzione delle inflessioni dialettali, all'uso espressivo e efficace della voce, alla corretta pronuncia della lingua italiana.

Il corso si terrà nella saletta De Andrè in via Roma, 20 e verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di iscritti.

DETTAGLI

Dall'8 febbraio al 19 aprile, dalle 20 alle 21.30.

Costo: 80 euro.

Perché frequentare un corso di dizione? La voce è il primo mezzo di comunicazione umano.

Il neonato comunica attraverso il pianto, che assume toni diversi secondo le sue esigenze; l'adulto comunica attraverso la parola con la quale esprime i propri pensieri, si fa capire, entra in sintonia con gli altri.

Non solo la voce è fondamentale, ma anche il modo di parlare rivela immediatamente a chi ascolta aspetti del nostro carattere altrimenti difficili da scoprire.

Lo stesso vale per la lettura: una lettura calma e controllata denota una persona equilibrata, mentre al contrario una persona ansiosa tenderà a leggere troppo veloce. Parlare bene è motivo di sicurezza in più.

Per attori, cantanti, giornalisti, doppiatori, speaker, presentatori, rappresentanti, relatori la parola è il mezzo principale per svolgere la loro professione, e alla voce è affidato il compito di convincere, affascinare, incantare, coinvolgere chi li ascolta. Il modo giusto di porsi si trasforma spesso in un'arma vincente sia nella vita professionale sia in quella privata.

INFORMAZIONI

349.5783156 - info@davidegiacometti.it

http://www.davidegiacometti.it​

