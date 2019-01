Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Corso “Le emozioni che danno forma al corpo” all’Istituto Namir.

Dettagli

Le esperienze emotive che vanno dalla vita prenatale all’infanzia danno forma al corpo, caratterizzandolo per tutta la vita. Identificare la propria struttura caratteriale per comprendere come superare il blocco energetico/corporeo dovuto alle ferite del passato.

Scoprire il compito della propria vita attraverso la forma del corpo. Recuperare il contatto col Sé Superiore per conoscere le proprie inclinazioni, talenti, bisogni. Ritrovare la gioia di vivere e la felicità.

Conduce dott.ssa Monica Introna - Psicologa Psicoterapeuta.

Tre pomeriggi da dedicare a se stessi per conoscersi attraverso il corpo.

Domenica 17 febbraio 2019 - Struttura orale - h. 14.30 - 18.30

Domenica 24 marzo 2019 - Strutture masochista e controllore - h. 14.30 - 18.30

Domenica 14 aprile 2019 - Strutture fuggitivo e rigido - h. 14.30 - 18.30

Contributo 180 euro I.e. per le tre giornate.

Le adesioni saranno accolte in ordine di arrivo fino ad esaurimento posti, previo colloquio con la dott.ssa Introna, da prenotarsi tramite mail o telefono.

Per info: istituto.namir@gmail.com - tel. 049 8056897