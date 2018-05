“Futuro e tecnologie emergenti”, workshop per studenti e dottorandi dell’Università

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Dal 8 al 18 maggio si terrà a Padova “Futuro e tecnologie emergenti”, quattro giorni di workshop gratuiti dedicati agli studenti e ai dottorandi dell’Ateneo organizzati da Impactscool in collaborazione con l’Associazione Alumni dell’Università degli Studi di Padova e Job Campus. L’iniziativa ha come obiettivo quello di avvicinare i ragazzi allo studio e all’approfondimento delle nuove tecnologie esponenziali, dell’automazione e l’intelligenza artificiale e robotica, la stampa 3D, salute e nuove tecnologie. Una serie di appuntamenti che permetterà ai partecipanti di immergersi nel futuro e iniziare ad affrontare oggi le sfide di domani. Gli incontri si terranno i prossimi 8, 10, 15 e 18 maggio 2018 dalle 16 alle 18.30 presso l’Aula Tomaxo di Job Campus in Via Belzoni 146 a Padova.

Il programma

Il ciclo di eventi inizierà martedì 8 maggio con un incontro dedicato alle “Tecnologie esponenziali”, mentre giovedì 10 si parlerà di “Automazione: intelligenza artificiale e robotica”. Gli appuntamenti proseguiranno martedì 15 e venerdì 18 maggio, rispettivamente, con “Stampa 3D” e “Salute e nuove tecnologie”. Ogni appuntamento è limitato a un numero massimo di 60 partecipanti, è possibile iscriversi a uno o più incontri compilando il seguente form: https://www.alumniunipd.it/Impactscool

“Il focus delle nostre attività – spiega Cristina Pozzi, Ceo di Impactscool – non è tanto sui contenuti delle tecnologie, quanto sui rischi e le opportunità legati a esse. Il nostro fine è favorire il dialogo, lo spirito critico, la capacità di risolvere i problemi, la creatività e la collaborazione, competenze essenziali per la crescita e l’orientamento degli studenti e sempre più necessarie per affrontare il mondo del lavoro di domani”.

“Siamo lieti di collaborare con Impactscool – commenta Andrea Vinelli, presidente dell’Associazione Alumni dell’Università degli Studi di Padova – perché grazie a questi eventi studenti e dottorandi dell’Università di Padova avranno la possibilità di scoprire l’universo delle tecnologie innovative, e i grandi cambiamenti e le opportunità che da esse derivano nella società e nel mondo del lavoro. L’Associazione Alumni è ben felice di supportare questa iniziativa, in linea con la sua missione di collegamento fra il mondo dell’Università e il mondo del lavoro”.

“Il ciclo di incontri si inserisce nella programmazione di opportunità che Job Campus sta realizzando per far vivere agli universitari le esperienze che mancano al loro curriculum – aggiunge Mirco Paoletto, Direttore Operativo di Job Campus. Per questo offriremo anche la possibilità di toccare con mano come si può realizzare automazione con le tecnologie emergenti, aprendo il laboratorio di prototipazione del simulatore di volo Vitruvian Game di LabNetwork presente presso la nostra sede. Ci interessa far crescere la consapevolezza che la famigliarità con le tecnologie e in particolare il possesso di digital skills, non rappresentano un optional nella preparazione del laureato ma uno dei pilastri portanti di qualsiasi percorso di carriera”.

Alumni Università degli Studi di Padova

Nata nel 2015, l’Associazione Alumni dell’Università degli Studi di Padova rappresenta tutti i laureati (triennale, magistrale/specialistica, magistrale a ciclo unico, vecchio ordinamento) e diplomati, diplomati master (primo livello e secondo livello), dottori di ricerca e diplomati delle Scuole di specializzazione dell’Università degli Studi di Padova. La missione dell’Associazione è di unire tutti gli Alumni dell’Università degli Studi di Padova all’interno di una comunità a cui tutti possano avere libero accesso e pari considerazione nel nome dei valori fondanti dell’Ateneo, ai quali essi possano continuare ad ispirarsi nella vita professionale e privata e dei quali possano essere prestigiosi testimoni nel mondo. Nel nome della Patavina Libertas, l’Associazione riunisce, rappresenta e valorizza questa comunità di persone: un progetto importante che vuole raccontare, raccogliere e mettere a frutto il grande patrimonio di esperienze, competenze e professionalità che distinguono nel mondo chi ha studiato all’Università degli Studi di Padova.

www.alumniunipd.it

Impactscool

Fondata nel 2017 da Cristina Pozzi, Andrea Dusi e Andrea Geremicca, imprenditori e angel investor di diverse startup ad alto contenuto tecnologico italiane e internazionali, Impactscool organizza attività di formazione e divulgazione su tematiche legate al futuro, all’innovazione e alla comprensione delle tecnologie emergenti e dei loro impatti sulla società: dalla robotica alla genetica, passando per la blockchain, la stampa 3D e l’intelligenza artificiale. Con più di 140 eventi realizzati nelle scuole e nelle università, oltre 5500 studenti formati e 35 Ambassador operativi in Italia e in Europa, Impactscool è riuscita in pochi mesi a diventare un punto di riferimento per la divulgazione e il dibattito su questi temi. Dall’inizio del 2018, inoltre, ha siglato un protocollo di intesa con il Miur, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con l’obiettivo di portare l’insegnamento del futuro nelle scuole e nelle università italiane.

www.impactscool.com

Job Campus

Job Campus è la prima realtà italiana che esalta l’esperienza di co-living innovation, dove universitari con spiccate attitudini imprenditoriali vivono lo sviluppo di progetti di innovazione aumentata per le aziende. Offre l’opportunità di trasformare gli ultimi anni di università nella prima reale esperienza di contatto con l’innovazione d’impresa, in un contesto di contaminazione formativa tra studenti e aziende. È una iniziativa del Collegio Mazza, Collegio Universitario di Merito riconosciuto e accreditato dal MIUR. L’Ente gestisce dal 1954 servizi l’accomodation e la formazione personalizzata di 500 talenti del sistema universitario italiano e internazionale.

www.jobcampus.it