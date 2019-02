Corso di grafologia e psicosintesi al centro servizi per il volontariato di Padova

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Dopo Rovigo anche a Padova il nostro Cristiano terra’ il corso di grafologia e psicosintesi.

Quando

11-18 aprile;

2-9-16-23 maggio.

Dove

Presso il Centro servizi per il volontariato di Padova in via Gradenigo 10.

Dettagli

Tutti possono partecipare anche chi non ha conoscenze di base di grafologia fino a un limite di 20 persone. Costo dell'intero corso 35 euro.

Ogni lezione inizia alle 18.30 avrà una durata di 90 minuti

Per iscrizioni

Consultare il sito www.psicologodistrada.it nell’apposita sezione o chiamare al numero: 3472440685