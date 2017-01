Occupazione femminile:corsi gratis per donne occupate e non e aspiranti imprenditrici

L’ente di formazione di Confesercenti, Cescot Veneto, sta portando avanti un progetto per favorire l’occupazione femminile offrendo opportunità lavoro con il sostegno di programmi di welfare attraverso interventi di formazione gratuiti per le donne occupate che vogliano migliorare la propria condizione lavorativa attraverso un percorso di carriera, disoccupate ed aspiranti imprenditrici che desiderano avviare un percorso di autoimprenditorialità o disoccupate che intendono intraprendere un percorso di re/inserimento lavorativo tramite uno stage in azienda.

TRE PERCORSI DISPONIBILI. È possibile scegliere tra tre percorsi. Percorso di carriera: rivolto a occupate; formazione di gruppo (84 ore) e consulenza individuale (24 ore) su: competenze del futuro - soft skills: problem-solving, pensiero critico, creatività, gestione delle persone, flessibilità cognitiva; bilancio di competenze, autoanalisi, autostima e consapevolezza di sé; percorso di carriera; strutture di welfare e strumenti di supporto alla conciliazione vita-lavoro. Avvio d’impresa: rivolto a disoccupate; formazione di gruppo (48 ore) e consulenza individuale (36 ore) su: pianificazione e creazione, promozione e supporto all’avvio d’impresa; strutture di welfare e strumenti di supporto alla conciliazione vita-lavoro; visita studio a Londra (3 giorni). Re/inserimento lavorativo: rivolto a disoccupate; formazione di gruppo (84 ore), consulenza individuale (20 ore), tirocinio retribuito a seconda del proprio Isee (400 ore) su: competenze del futuro - soft skills: problem-solving, pensiero critico, creatività, gestione delle persone, flessibilità cognitiva; bilancio di competenze, autoanalisi, autostima e consapevolezza di sè; strutture di welfare e strumenti di supporto alla conciliazione vita-lavoro; tirocinio in azienda e/o in spazi di co-working (400 ore pari a 2/3 mesi).

PER AFDERIRE. Per le donne che intendono avviare una start-up, sono previsti finanziamenti a fondo perduto (Fesr) per canoni leasing, affitto locali, acquisto hardware e software. Per aderire è necessario contattare Cescot Veneto entro il 30 gennaio 2017 al numero 049/8174606 oppure alla mail: a.tonello@cescotveneto.it.