LeD - letteratura e didattica, convegno gratuito per docenti a Padova

"Tornano anche quest’anno gli attesi appuntamenti formativi gratuiti su scala nazionale dedicati alla didattica della letteratura promossi da De Agostini Scuola S.p.A., editore in campo scolastico e Ente formatore accreditato MIUR, con l’obiettivo di facilitare tra i docenti un approccio didattico sempre più inclusivo, coinvolgente e interdisciplinare.

L’iniziativa, rivolta ai docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, vede la prima tappa a Padova il 12 febbraio, prosegue a Cosenza il 19 febbraio e si chiude ad Ancona il 22 marzo. La partecipazione è gratuita previa iscrizione sul sito De Agostini Scuola (http://convegni.deascuola.it) e sulla nuova piattaforma ministeriale S.O.F.I.A. attivata dal MIUR nel 2017 (www.istruzione.it/pdgf/).

L’obiettivo dei convegni è offrire ai docenti spunti di riflessione e strumenti didattici innovativi utili a stimolare gli studenti attraverso una didattica più inclusiva e coinvolgente. Numerose le tematiche affrontate, tra queste: le neuroscienze, l’educazione linguistica, il curriculo inclusivo, le competenze non-cognitive, l’alfabetizzazione digitale e il digital storytelling, lo scrolling, il nuovo Esame di Stato.

A Padova, presso l’Università degli Studi, la sessione plenaria del mattino si apre con l’intervento del Prof. Mario Castoldi (docente all’Università di Torino) sul tema dell’apprendimento e dell’importanza dei processi cognitivi. Il contributo è volto a esplorare ed esemplificare alcune modalità con cui svolgere il lavoro didattico quotidiano attraverso un ripensamento dell’ambiente di apprendimento scolastico.

Segue, sempre al mattino, l’intervento della prof.ssa Lerida Cisotto (docente presso l’Università di Padova) la quale delinea l’importanza dell’educazione linguistica nel curricolo. Rendere i ragazzi competenti sotto il profilo linguistico significa ampliare le possibilità di conoscere, comprendere e innovare sé stessi e il mondo in cui vivono. La mattinata formativa si chiude con un focus sull’alfabetizzazione digitale dei docenti attraverso l’uso della piattaforma Google Suite For Education.

I dieci workshop pomeridiani, differenziati per grado scolastico e tenuti da noti professori esperti di linguistica, offrono ai docenti approfondimenti sulla scrittura creativa, sulla narrativa e sul gioco come strumenti di apprendimento, sulle competenze di cittadinanza, sugli strumenti digitali per l’insegnamento della storia e della geografia, sulla metodologia innovativa del digital storytelling, sullo scrolling (intesa come capacità di leggere e comprendere con attenzione un testo scritto), sulla nuova Prima Prova dell’Esame di Stato.

La partecipazione ai convegni è gratuita previa iscrizione sul sito http://convegni.deascuola.it/ e sulla nuova piattaforma ministeriale S.O.F.I.A (www.istruzione.it/pdgf/) e prevede l'esonero ministeriale e il rilascio dell'attestato di partecipazione valido ai fini dell'aggiornamento.

Per l’erogazione dei crediti formativi ai docenti di ruolo, la partecipazione al seminario di formazione comporta l’iscrizione alla piattaforma S.O.F.I.A. www.istruzione.it/pdgf/ e il connesso protocollo di verifica.