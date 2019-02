Corso di lettura e interpretazione dei tarocchi a Torreglia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Riceviamo e pubblichiamo:

“Corso di lettura e interpretazione dei tarocchi: le chiavi svelate dell'arcanus

Esiste una sottile connessione che unisce i diversi Arcani e li rende depositari di un'antica conoscenza legata a simboli e archetipi. I Tarocchi sono lo strumento che ci mette in contatto con la nostra parte più profonda e vera. Ogni carta porta in dono un messaggio che ci guiderà nel viaggio della vita. Apprenderemo l'arte della lettura, approfondendo i simbolismi e i rimandi che ogni particolare della carta ci suggerisce, gli abbinamenti, le tecniche divinatorie adatte ad ogni domanda posta dal nostro consultante e gli esercizi singoli di meditazione per il tarologo.

Conosceremo i singoli significati dei 22 Arcani, o Chiavi (dal latino "arcanus": occulto, segreto, ciò che è riposto in un'arca), analizzando le loro radici nell'iconografia tradizionale dei vari mazzi, fino a rintracciarne la matrice nella complessa foresta di simbolismi occulti delle diverse correnti esoteriche: "Le loro vie possono prendere strade diverse, ma ripercorrere identici sentieri" (I Tarocchi dei Magi di O. Wirth).

Impareremo così a leggere una stesa partendo da domande aperte e, tramite le diverse combinazioni, riconosceremo il linguaggio e approfondiremo il senso della risposta.

È consigliabile, se lo si possiede, portare con sé il proprio mazzo di Tarocchi.

A chi è rivolto?

Ad Operatori del Benessere e a tutti coloro che desiderano conoscere l'uso e l'interpretazione dei Tarocchi.

Docente

Isabella Lazzaretto, Tarologa, Scenografa, esperta nella lettura dell'Albero Genealogico.

Quando?

Venerdì 15 marzo 2019 dalle 20 alle 22.30

Venerdì 22 marzo 2019 dalle 20 alle 22.30

Venerdì 29 marzo 2019 dalle 20 alle 22.30

Venerdì 5 aprile 2019 dalle 20 alle 22.30

Dove?

Torreglia presso Studio Holoshiatsu - Via Sandro Pertini

Prenotazione obbligatoria, posti limitati.

Contributo richiesto: euro 30 a serata, comprensivo di Attestato finale di Partecipazione. E' richiesta la partecipazione a tutte le serate in programma.

Info e prenotazioni

Federica 342*8054223 o Isabella 329*3370467

Evento organizzato da Agenda Olistica (richiesta tessera associativa)”