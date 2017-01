Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Musical theatre “Audition intensive” il workshop della Dreaming Academy con la M.T.P Musical Theatre Project l’11 e il 12 febbraio 2017

La Dreaming Academy, in collaborazione con la M.T.P Musical Theatre Project, è lieta di presentare "Musical Theatre Audition Intensive", stage aperto a professionisti e non, dai 12 anni in su.

Si tratta di una masterclass di due giorni in cui si affronterà il percorso che va dalla prima audizione fino ai successivi callback che portano alla firma del contratto di scrittura teatrale.

I partecipanti lavoreranno sulla costruzione di un repertorio personale approfondendo conoscenze teorico-pratiche per quello che riguarda gli aspetti legati alla contrattualistica per arrivare a come proporsi in un mercato del lavoro nazionale ed internazionale in un settore che li vedrà spesso come manager di se stessi.

I partecipanti saranno guidati da uno dei personaggi più conosciuti del musical italiano: Jacopo Pelliccia, performer italiano nei Musical Evita, Billy Elliot, Peter Pan e Happy Days. Agli stagisti sarà richiesto soltanto di indossare abiti o tute che permettano movimenti liberi (no jeans, camicie, pantaloni stretti o abiti particolarmente scomodi), mentre il materiale verrà fornito dal docente di riferimento.

Il programma prevede due giorni di workshop intensivi per un totale 11 ore di studio attraverso una serie di sessioni pratiche su:

Interpretare la musica e le liriche come attori

Usare corpo, voce e tecniche teatrali per raccontare una storia

Il repertorio più adatto al personaggio per cui si sta facendo l'audizione

Partecipare ad un'audizione: dal C.V. Alla preparazione specifica

Cosa fare dopo l'Accademia?

Come costruirsi un percorso nel mercato del lavoro

Alla fine dei due giorni di workshop, verrà rilasciato un attestato di frequenza.

L' iscrizione è a numero chiuso e la prenotazione è obbligatoria. "I miei workshop sono creati per dare la possibilità sia a professionisti che non professionisti di confrontarsi con docenti che abbiano un legame pratico e dimostrato con il mondo lavorativo della prosa e del musical theatre. Questo per offrire un’esperienza diretta e tangibile legata al lavoro che i nostri docenti svolgono.

Il numero massimo dei miei stage è di 20 partecipanti.

Questa scelta è motivata dalla volontà di permettere a tutti di lavorare bene in un ambiente protetto e creativo.

Jacopo Pelliccia

Per Informazioni ed Iscrizioni:

Dreaming Academy

Via Montà, 75

35138 Padova

Mail: info@dreamingacademy.it

Tel: 049 2021937

