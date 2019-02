Corso teorico-pratico di operatore di sportello di ascolto a Padova

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Per il sesto anno proponiamo il corso teorico-pratico di operatore di sportello di ascolto presso il centro servizi per il volontariato di Padova, in via Gradenigo 10.

Quando

21-28 marzo e 4 aprile dalle 15 alle 18.

Iscrizioni

Per iscrizioni scrivere a segreteriapsicologodistrada@gmail.com

Info web

www.psicologodistrada.it