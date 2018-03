“Rigenerare la comunità 3”, percorso formativo per volontari e cittadini a Selvazzano Dentro

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

La Città di Selvazzano Dentro, in collaborazione con il Coordinamento Cittadino delle Associazioni e il Centro Servizio Volontariato Provinciale di Padova, presenta “Rigenerare la comunità 3” domenica 11 e 25 di marzo e domenica 8 e 29 aprile dalle ore 9.30 alle ore 12.30 al Centro Civico Fabio Presca a San Domenico.

“Grazie alla rete tra Amministrazione Comunale e Associazioni, e tra le stesse Associazioni, – spiega il Sindaco della Città di Selvazzano Dentro Enoch Soranzo – abbiamo potuto organizzare tante iniziative, ma abbiamo anche recepito un grande bisogno dei volontari di “ricaricare la batteria” in termini di formazione e approfondimento personale. “Rigenerare la Comunità” è alla sua terza edizione e, se nella prima edizione abbiamo parlato di Welfare generativo, di cambiamento di mentalità ed abbiamo realizzato un cantiere di idee da cui sono scaturite varie iniziative tutt’oggi attive, come per esempio lo Yoga della Risata, con la seconda edizione abbiamo consolidato il legame tra le Associazioni, la Comunità e l’Amministrazione sempre nell’ambito del Welfare generativo. Quest’anno i temi affrontati sono legati alla sicurezza, alla responsabilità verso i soci, alle procedure per organizzare le manifestazioni e i fondamenti per la comunicazione attraverso i social”.

“Il volontariato – sottolinea l’Assessore ai Servizi alla Persona Giovanna Rossi – è senza dubbio una grande ricchezza per la nostra società. Vista l’evoluzione del terzo settore e le normative vigenti è importante conoscere tutti gli ambiti in cui si agisce e le leggi da rispettare anche se ci si sta occupando di solidarietà e di attività a servizio della Comunità. E’ stato un grande lavoro di co-progettazione e per questo vogliamo ringraziare tutte le Associazioni coinvolte, il Centro Servizio Volontariato Provinciale di Padova e i collaboratori della Città di Selvazzano Dentro che se ne sono occupati con dedizione e passione”.

Programma

Domenica 11 marzo

Assicurazione & responsabilità verso i soci

Alessandro Lion Direttore CSV Padova

Dott. Luca Bearzi Responsabile Assicurativo CSV

Domenica 25 marzo

Sicurezza & manifestazioni: procedure amministrative

Simone Matteazzi Caposettore SUAP Città di Selvazzano Dentro

Domenica 8 aprile

Alfabetizzazione all’utilizzo di Facebook implicazioni etico/legali

Loredana Borgato Ali di Vita

Silvia Gonella Arma Mentis

Roberto Vitali Soprusi Stop

Domenica 29 aprile

Sicurezza & manifestazioni: aspetti legali e sicurezza

Ing. Michela Toffanin co-fondatore di Hummanity, Primo Centro di Formazione Equo e Solidale nato per l’inclusione sociale

Avv. Davide Cester Consulente legale del CSV

