“Scrittura creativa per il Web e Storytelling”, corso a Montagnana

Tra aprile e maggio a Montagnana si terranno quattro incontri completamente gratuiti grazie al progetto “Coordinate digitali”, finanziato dalla Regione Veneto e organizzato in collaborazione con Confcommercio Ascom Padova e la sua area dedicata alla Formazione.

Si tratta di un percorso formativo di ampio respiro destinato a coinvolgere le aziende del retail nei comuni della Bassa Padovana, nell’ambito della valorizzazione della competitività e delle filiere locali, in un’ottica di responsabilità sociale e di sostenibilità.

“Scrittura creativa per il Web e Storytelling” è il titolo dell’intervento formativo di Montagnana, che nello specifico avrà lo scopo di trasmettere ai partecipanti l’importanza dello strumento dello Storytelling, per raccontare in modo emozionale la propria azienda e legare il proprio brand ad una storia, ad una visione, in grado di coinvolgere i consumatori e far crescere il proprio business.

Le lezioni, a cura di Andrea Bettini, scrittore ed esperto in Storytelling, si terranno a Montagnana dalle 14 alle 18 presso la Salumeria Bertelli (Via Frassenara 39) nei giorni 16 e 24 aprile e presso l’Hostaria Zanarotti (Via Matteotti 3) nei giorni 7 e 14 maggio.

Per informazioni e iscrizioni si può contattare Giandomenico Barotto all’Ascom di Montagnana (montagnana@ascompd.com – 0429 81950).