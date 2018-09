Scuola di champagne alla Bulesca di Rubano

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Lunedì 17 settembre alle ore 20.45 l’evento d’apertura con Samuel Cogliati.

A seguire, sempre alle 20.45, Ciro Fontanesi il 24 settembre, Guido Invernizzi il 5 ottobre, Pierluigi Gorgoniil 9 ottobre.

Il corso

Conoscere e approfondire il re delle bollicine nel mondo? Presto al centro congressi del ristorante La Bulesca arriverà una scuola di champagne.

Dal 17 settembre quattro masterclass, una a settimana, per complessivi venti champagne d’elezione e quattro docenti tra i migliori in Italia e non solo.

Samuel Cogliati, Ciro Fontanesi, Pierluigi Gorgoni e Guido Invernizzi saranno le guide autorevoli di un viaggio sensoriale, nel tempo e nello spazio, tra maison classiche e vignerons creativi. Degustazioni approfondite e didattica innovativa sul vino più famoso al mondo. Un percorso formativo che verrà riconosciuto con un attestato di partecipazione rilasciato ai partecipanti di tutte e quattro le serate.

17 settembre

Primo incontro ed evento speciale d’apertura con Samuel Cogliati, moderato da Irene Graziotto, che parlerà di “Geologia, storia e vitigni dello Champagne”.

Partendo dal racconto delle sue ultime opere dedicate al mondo dello champagne (“L’Immaginario e il reale”, “Vignaioli e vini” e “Champagne - I vini fermi: rossi, rosati, bianchi”), ripercorrerete la nascita del celebre vino in modo del tutto inedito. Samuel Cogliati, italo-francese, è nato a Lione (Francia) nel 1976. É editore, scrittore e divulgatore. Si occupa di vino da oltre quindici anni, con particolare interesse per quello d’Oltralpe. É autore di diversi libri, tra cui spiccano le monografie dedicate alla Champagne. É anche traduttore e curatore di altri volumi, in particolare della rivista francese "Le Rouge&Blanc", di cui è membro associato.

24 settembre

Secondo appuntamento con Ciro Fontanesi che parlerà de “La storia delle grandi maisons - assemblage e liqueur d’expedition”.

Ingegnere, insegnante in master e corsi nazionali e internazionali di divulgazione sulla cultura del vino, Ciro Fontanesi, 34enne di Mantova, è attualmente coordinatore di Alma Wine Academy, il master dell’Alta Cucina internazionale, oltre che insegnante.

5 ottobre

“La degustazione, le regole di servizio e gli abbinamenti” sarà il tema del terzo incontro a cura di Guido Invernizzi.

Novarese di nascita, laureato in medicina e specializzato in chirurgia generale, esercita all’Azienda ospedaliera universitaria maggiore della carità di Novara. Noto e apprezzato relatore, commissario d’ esame, tiene regolarmente lezioni e degustazioni in Italia e all’estero.

9 ottobre

Quarto e ultimo incontro sarà “Champagne in Rosa”, un percorso della Champagne legata alle figure femminili storiche e contemporanee con un approfondimento nella chiave complessa degli champagne rosè a cura del giornalista e scrittore Pierluigi Gorgoni.

Autore e degustatore della guida "I vini d’Italia" de L’Espresso - per la quale ha curato in particolare i vini delle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Alto Adige, Emilia Romagna e Puglia -, docente di Enologia e di Enografia internazionale per Alma, la scuola internazionale di cucina italiana. Membro del comitato editoriale e responsabile delle degustazioni per la rivista bimestrale "SpiritodiVino", collabora inoltre con le riviste "Kairos" e "Arbiter". É stato docente nei Master of Food di Slow Food.

IL PROGRAMMA E LA LISTA DEI VINI

Informazioni

Carmen Terranegra: 392.7559206