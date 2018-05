Giovani attori di legalità: corso del Car di Cadoneghe per i ragazzi delle secondarie di primo grado

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Tre incontri gratuiti per divertirsi con il teatro e sperimentare in prima persona il rispetto delle regole, dei propri diritti e la cittadinanza attiva: il Car – Centro aggregativo ragazzi del Comune – organizza il laboratorio di teatro “Attori di legalità”. Gli incontri sono aperti a tutti i ragazzi residenti nel Comune di Cadoneghe e frequentanti la scuola secondaria di primo grado.

Per partecipare ai laboratori basterà presentarsi al Car presso il seminterrato della scuola Zanon in piazzetta Enrico Berlinguer nelle giornate in programma: lunedì 14, mercoledì 16 e mercoledì 23 maggio. L’orario è sempre lo stesso: dalle 17 alle 19. Le iscrizioni si effettuano via mail a: sociale@cadoneghenet.it (info tel. 049 8881911).

Il tutto poi produrrà una serata speciale, rivolta ai genitori e ai ragazzi, in programma mercoledì 30 maggio (ore 20.45, Sala consiliare) e dedicata a immagini, video e racconti tratti dall’esperienza degli “Attori di legalità”.

