Veneto Formazione: corsi gratuiti per i professionisti e aspiranti lavoratori del web, della grafica e del marketing

Un ciclo di incontri gratuiti che da gennaio a maggio offriranno ai professionisti e agli aspiranti lavoratori del mondo del web, della grafica e del marketing l’opportunità di approfondire, ampliare e completare le proprie competenze in materia di comunicazione. I cinque workshop, a iscrizione libera e gratuita, si svolgeranno tutti a Treviso e saranno affiancati da un sesto appuntamento a pagamento, della durata di due giorni, in programma a Padova. A organizzare gli incontri Veneto Formazione, centro formativo multidisciplinare accreditato dalla Regione Veneto in quanto scuola di alta formazione, con sede a Treviso e a Padova che, come confermano Luca Burei e Stiven Prete, responsabili dell’area didattica, punta anche per il 2019 sulla promozione delle competenze in ambito digitale sempre più richieste dal mercato.

I workshop

I workshop, della durata di due o quattro ore, saranno tenuti da professionisti che lavorano in proprio o all’interno di grandi aziende ed esperti di comunicazione, digital e PR, che metteranno a disposizione degli studenti non solo conoscenze e know how maturati in anni di studio e pratica sul campo, ma anche suggerimenti e strumenti pratici utili per muoversi nel settore. Si partirà sabato 26 gennaio parlando di organizzazione di eventi e si continuerà a febbraio con un doppio appuntamento, il 9 e il 23, con la tematica del branding, analizzata sia dal punto di vista della capacità di comunicare se stessi, sia da quello della creazione di un’identità di marca. A marzo verrà approfondita l’importanza, per quanti lavorano nella comunicazione, del content marketing, ossia la capacità di creare contenuti testuali e visuali in grado di incrementare il business aziendale. Il corso di aprile, suddiviso nelle giornate di sabato 6 e domenica 7 e unico appuntamento in programma a Padova, si terrà al Best Western Plus Net Tower Hotel e sarà focalizzato su SEOZoom, lo strumento SEO e di web marketing più evoluto per il mercato italiano e indispensabile alleato per lo sviluppo di un progetto online. A chiudere il ciclo di incontri, un workshop sulla vita di agenzia e il coordinamento del team e delle risorse per affermarsi nel proprio segmento di mercato.

I corsi

I corsi si svolgeranno nella sede di Veneto Formazione in viale Gian Giacomo Felissent 39 a Treviso. È possibile iscriversi gratuitamente, fino a esaurimento posti, direttamente nel sito di Veneto Formazione, all’indirizzo www.venetoformazione.it/workshop. Giuliamaria Dotto, Nicola Bolzan, Filippo Galiazzo, Federico Betti, Elisa Contessotto, Stefano Salvadori e Stefano Grespan sono i relatori selezionati per il ciclo di incontri.