Bitcoin e nuove monete: partono alle Terme i corsi dedicati al settore

Come promesso a gennaio in occasione dell’apertura del Bitcoin Veneto Center di Abano Terme, stanno per partire i primi corsi base su Bitcoin e blockchain, dedicati in questa fase iniziale a professionisti, notai, avvocati e commercialisti. Da lunedì 15 aprile si potranno prenotare infatti i primi corsi base per imparare a capire il funzionamento ed i vantaggi del mondo Bitcoin e blockchain.

Gli incontri

Gli incontri si svolgeranno nella piccola zona didattica del Bitcoin Veneto Center ad Abano Terme, in giorni infrasettimanali e dureranno circa 7 ore "perché con una materia multidisciplinare è necessario partire con delle basi solide, e per questo offriamo un corso per non addetti ai lavori, pratico ed immediato” spiega Davide Michielotto, responsabile del Center. La formula scelta dal Center prevede massimo 6 partecipanti e giorni infrasettimanali (previsto se richiesto anche il sabato) ed è pensata specificatamente per categorie di professionisti che sono e saranno sempre più il punto di contatto tra privati ed aziende che vogliono capirne di più sull’argomento, perché colmare prima degli altri il gap di conoscenza in questa materia porrà su di un piccolo piedistallo rispetto alla concorrenza tutti quei professionisti che, sempre più spesso, si sentono chiedere consigli e pareri sull’uso di Bitcoin e cripto valute come sistema di pagamento, crowdfunding, bene rifugio ma non sanno dare risposte adeguate.

Vecchio stile

Il Veneto è sicuramente un territorio ancora molto legato a sistemi di pagamento vecchio stile ma l’avanzare della tecnologia non risparmia nessuno ed il Bitcoin Veneto Center vuole fortemente essere in prima linea al fianco di chi dovrà rispondere alle molte domande che l’argomento cripto valute inevitabilmente pone. Conoscere i termini per la mediazione di acquisti e vendite di Bitcoin e token o crearsi un nome come figura di “escrow agent” può essere una competenza spendibile per molte professionalità moderne ma, specie in Veneto, anche per quelle più tradizionali. Dalla pagina dedicata ai corsi nel sito Bitcoinvenetocenter.it si può fin da subito anche scaricare gratuitamente il corposo e-book "Bitcoin per tutti" di Gianmaria Allisiardi, per non arrivare all’incontro completamente a digiuno sull’argomento.