Una "prima" assoluta in Italia: Assindustria Venetocentro lancia il "Covid-19 Credit Passport"

Assindustria Venetocentro insieme a Credit Data Research e Crif RealTime Ltd, primari innovatori nel settore del rischio di credito per le Pmi, hanno lanciato un nuovo prodotto per aiutare le Pmi italiane a gestire le sfide senza precedenti causate dalla pandemia da Covid-19: il Covid-19 Credit Passport®.

Covid-19 Credit Passport®

Si tratta di un servizio, abilitato dalla tecnologia Open Banking, che consente una analisi puntuale della situazione finanziaria dell'impresa nel corso degli ultimi mesi - in particolar modo prima, durante e dopo la pandemia Covid-19 - per evidenziare come una riduzione di liquidità sia stata determinata dalla pandemia e non invece da altre ragioni imputabili alla gestione aziendale. Lo strumento Covid-19 Credit Passport® congiunge il noto Credit Scoring RealTime Credit Passport® con i dati di Open Banking: in questo modo la Pmi può avere una certificazione da parte di un autorevole soggetto terzo della sua qualità creditizia alla data del 1 gennaio 2020, prima dell'impatto del Covid-19 e successivamente allo stesso. Questa analisi potrà senza dubbio favorire la rapidità delle istruttorie, da parte delle banche, per la concessione di nuovi finanziamenti garantiti dallo Stato, consentendo che la nuova liquidità, di cui le imprese necessitano, venga erogata in tempi molto rapidi.

I commenti

Maria Cristina Piovesana e Massimo Finco, Presidente e Presidente Vicario di Assindustria Venetocentro, sottolineano così l’importanza di questo servizio innovativo: «La nostra Associazione ha sempre investito nell’innovazione, anche per l’accesso al credito e nella finanza aziendale. è fondamentale comunicare correttamente con il sistema bancario per superare questa fase. L’utilizzo del patrimonio informativo disponibile attraverso l’Open Banking è un prezioso alleato a questo scopo e rafforza ancora di più il valore informativo del Credit Passport® strumento sul quale l’associazione ha creduto da subito, per prima in Italia». Alessio Balduini, Chief Executive Officer, CRIF Business Solutions, dichiara: «È sempre stata la nostra missione innovare il mercato e aiutare le Pmi a creare resilienza e accedere ai finanziamenti di cui hanno bisogno. Questo non è mai stato così importante e sono lieto che possiamo fornire una soluzione che aiuti gli imprenditori a navigare in questi tempi difficili». Carlo Spagliardi, Chief Executive Officer, Credit Data Research Italia, aggiunge: «Le Pmi sono il 95% delle imprese private italiane e il 79% dell'occupazione totale nel settore privato. Garantire il futuro di milioni di aziende è fondamentale per salvare posti di lavoro e proteggere l’economia. Non vediamo l'ora di continuare il nostro lavoro per garantire che ciò accada».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Crif Realtime Ltd

CRIF Realtime Ltd è una Fintech con sede a Londra regolata dalla Financial Conduct Authority. Fa parte di CRIF S.p.A., leader mondiale nella fornitura e gestione di agenzie di credito che coprono quattro continenti (Europa, America, Africa e Asia) e leader nel settore delle informazioni bancarie nell'Europa continentale. Credit Passport® è un report creditizio sviluppato da Crif Realtime Ltd. basato su algoritmi avanzati di valutazione del credito di Credit Data Research e Moody's Analytics e utilizzato da banche, istituti di credito e piattaforme di confronto per fornire la visione più accurata e attuale della qualità creditizia di una Pmi. Utilizza dati bancari aperti, fornendo un modo sicuro e in tempo reale per accelerare il processo decisionale per i finanziatori e fornire un rapido accesso ai finanziamenti per le Pmi.