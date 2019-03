Per raggruppare gli "operatori del benessere": nasce a Padova il Gruppo Sanità

Sarà il dottor Filippo Ercolino, legale rappresentante del centro Kinesis (poliambulatorio specializzato in fisioterapia e riabilitazione a Padova) a guidare per il prossimo quinquennio il neo costituito Gruppo Sanità di Confcommercio Ascom Padova, che riunisce le case di cura, i centri di fisiochinesiterapia, gli studi odontoiatrici e gli psicologi e psicoterapeutici di Padova e provincia.

I consiglieri

Lo affiancheranno in qualità di consiglieri il prof. Paolo Rossi Chauvenet, chirurgo e docente di implantologia orale e la dr.ssa Monica Dimonte, psicoterapeuta del SIPAP (la Società Italiana di Psicologi per l’Area Professionale) da poco entrata nella Federazione Confcommercio Professioni come Socio Fondatore, e che ha una forte rappresentanza nel Veneto. Il Gruppo Sanità si propone quindi un obiettivo ambizioso, quello di coinvolgere sempre di più e in maniera estesa tutti gli operatori del benessere per creare una forte sinergia in un settore che sta sempre più intensamente intercettando i bisogni delle persone e che a sua volta sta crescendo dal punto di vista professionale tecnico e operativo per fornire prestazioni sempre più mirate e all’avanguardia.