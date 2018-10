Crédit Agricole FriulAdria banca ufficiale Kioene Padova

Nuovo importante ingresso nella famiglia bianconera. Crédit Agricole FriulAdria è banca ufficiale della Kioene Padova, squadra che partecipa al massimo campionato di volley maschile in Italia.

"Per Kioene Padova è motivo d’orgoglio avviare un percorso al fianco di una realtà della statura e del profilo di Crédit Agricole FriulAdria", commenta Marco Gianesello, responsabile marketing della Kioene Padova. "Da diverso tempo la Società era alla ricerca di un partner bancario da affiancare alla rete di aziende che già sostiene Kioene Padova. Questo sarà pertanto l’inizio di un percorso condiviso che, ne siamo sicuri, sarà foriero di soddisfazioni per entrambi".



"Il nostro percorso di rafforzamento in Veneto, intrapreso nel 2007 con l’ingresso nel Gruppo Crédit Agricole, segna oggi una tappa importante con l’affiancamento a una delle realtà sportive più blasonate del panorama locale – ha spiegato il responsabile Retail di Crédit Agricole FriulAdria, Davide Goldoni – Vogliamo supportare l’avventura sportiva della Kioene nel massimo campionato italiano di pallavolo con la stessa mentalità vincente che ci ha fatto diventare la banca più solida e performante del Nord Est. Nel contempo, intendiamo accompagnare la crescita dei ragazzi del vivaio con i nostri valori aziendali di lealtà e correttezza".



Crédit Agricole FriulAdria sarà quindi al fianco della Kioene Padova in vista della prossima stagione di Superlega 2018/19. Campionato che inizierà ufficialmente domenica 14 ottobre alla Kioene Arena, quando alle ore 18.00 comincerà la sfida contro i vice campioni d’Italia della Cucine Lube Civitanova.