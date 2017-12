"Il Nordest ritrovi il coraggio del rischio nel fare impresa", Crepet incontra Venetwork

Paolo Crepet esorta gli imprenditori veneti a ritrovare il coraggio di rischiare. Si intitola proprio "“Il coraggio. Vivere educare amare”" il nuovo libro dello psichiatra torinese di nascita e cresciuto a Padova. Lo ha presentato la sua nuova fatica editoriale giovedì sera, allo spazio Kube nella città del Santo, nel corso dell’'assemblea di Venetwork, il network di 58 imprenditori veneti impegnati nel finanziamento e sviluppo di re-startup e nuove imprese, dialogando con il presidente di Venetwork Alberto Baban.

IL RISCHIO.

"Credo che oggi ci sia bisogno di un coraggio che non è lo stesso dei nostri padri e dei nostri nonni ma che ha la stessa intensità - ha detto Crepet, rivolgendo il suo messaggio a un’'attenta platea di imprenditori. Se vogliamo opporci al declino occorre ritrovare la capacità di rischio–. Il coraggio non manca soltanto tra i giovani ma anche in una generazione di imprenditori che si è seduta dopo i fasti e le guerre vinte dai padri. Si è passati da generazioni di grandi imprenditori che dal niente hanno costruito aziende importantissime a una generazione che è riuscita si e no a mantenere quello che aveva ereditato, e la terza generazione che è costretta in molte situazioni a vendere".

FINE DELLA CRISI.

"Siamo una compagine di imprenditori che hanno avuto il coraggio di investire in un momento complicato, quando la crisi aveva disegnato un’'idea di rinuncia –- ha detto Alberto Baban –- Il 2017 ha rappresentato probabilmente la fine della crisi, il 2018 riparte con buoni auspici. È vero che la ripresa sarà polarizzata su alcuni tipi di imprese che sono fortemente vocate all’innovazione e all’internazionalizzazione, ma noi questa caratteristica ce l’abbiamo e quindi siamo particolarmente ottimisti".