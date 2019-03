Cristina Papini, la blogger di Galline Padovane sul palco del Seo&Love a Verona

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Tempo di nuovi inizi per la blogger padovana Cristina Papini che apre il 2019 con un ambizioso progetto chiamato ADVU, la sua nuova Digital Agency a Padova, nata con l’obiettivo di affiancare aziende e professionisti per aiutarli a sviluppare efficaci progetti di comunicazione online.

Di questo e del crescente successo del suo blog Galline Padovane, Cristina ha parlato al Seo&Love, l’evento degli innamorati del Digital Marketing ideato da Salvatore Russo, che si è tenuto lo scorso 2 Marzo al Palazzo della Gran Guardia di Verona e che ha visto salire sul palco personaggi del calibro di Oscar di Montigny, Luca La Mesa, Daniele Chieffi, Matteo Flora e Andrea Fontana.

In un mercato altamente sfidante e competitivo, è questo lo spirito con cui nasce ADVU -Your Digital Adventures. Una tappa importante per Cristina, resa possibile grazie alla sua ventennale esperienza nella blogosfera, che le ha permesso di approfondire le dinamiche che governano i più moderni strumenti di comunicazione digitale, come i social network e le pagine web, e che oggi vuole mettere a disposizione di aziende e professionisti. Un percorso professionale ricco di soddisfazioni che l’ha portata a guadagnarsi un posto come speaker sul prestigioso palco dell’Auditorium Gran Guardia, di fronte a oltre 600 persone che l’hanno accolta con un caloroso applauso.

Lo scorso 2 marzo, infatti, Cristina ha partecipato al Seo&Love, il grande evento sul digital marketing che ha riunito imprenditori, responsabili marketing, giornalisti, blogger ed editori interessati ad approfondire le strategie di comunicazione per aumentare la visibilità dei contenuti on-line e generare nuove opportunità di business.

I relatori che si sono susseguiti sul palco, tutti affermati professionisti, hanno condiviso competenze, punti di vista e storie di successo su temi quali: content marketing, brand journalism, intelligenza artificiale, neuro-marketing, blogging e influencer marketing. Cristina ha raccontato la sua esperienza con Galline Padovane, progetto digitale dedicato al territorio padovano e veneto, nato nel 2011 e cresciuto di anno in anno creando sviluppi professionali inaspettati, l’ultimo dei quali la recente apertura di ADVU, Digital Agency di Padova.

Un risultato importante raggiunto grazie a passione, competenze, studio e tenacia: questi i segreti del successo della blogger padovana che sono stati esposti anche al pubblico presente al Seo&Love.