Da Terna investimenti in Veneto per 355 milioni di euro in cinque anni

Ammontano a 355 milioni di euro gli investimenti che Terna sosterrà in Veneto nei prossimi 5 anni. L’obiettivo è rendere più sicura ed efficiente la rete elettrica regionale, attualmente caratterizzata da notevoli criticità. È quanto emerge dal “Piano strategico 2019-2023”, presentato a Milano.

“Il Veneto si conferma una regione prioritaria per Terna. Gli investimenti previsti dal Piano Strategico per i prossimi 5 anni, pari a 355 milioni di euro e in crescita del 14% rispetto al Piano precedente, si inseriscono nel quadro del più ampio accordo di programma sottoscritto recentemente con la Regione del Veneto e avvalorano la centralità di questo territorio nella strategia di sviluppo di Terna. Un impegno importante che porteremo avanti proseguendo nel percorso già intrapreso di dialogo e confronto costante con le comunità locali e il territorio per realizzare una rete elettrica sempre più sicura, resiliente e sostenibile in grado di rispondere ai cambiamenti che la transizione energetica in atto richiede.” Ha dichiarato Luigi Ferraris, Amministratore delegato di Terna.

Inoltre, sono previste ricadute positive anche per l’indotto (90 imprese, 50 fra professionisti e studi tecnici e 380 lavoratori coinvolti) e per le attività ricettive, di ristorazione e di servizi, presenti nei territori interessati dai cantieri.

Tra i principali interventi previsti: il riassetto della rete elettrica nell’Alto Bellunese; un nuovo collegamento in cavo interrato tra Cortina e Auronzo di Cadore necessario per migliorare l’affidabilità e la sicurezza del servizio elettrico nell’area; la razionalizzazione tra Venezia e Padova, la razionalizzazione della Media Valle del Piave e la nuova stazione elettrica di Volpago.

In Veneto, Terna gestisce 5.866 km di linee e 63 stazioni elettriche, contando su un organico di 340 persone.