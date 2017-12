Daniele Lago riceve al Quirinale il Premio Nazionale per l’Innovazione nei Servizi 2017

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Daniele Lago ha ricevuto giovedì, nella sede nazionale di Confcommercio, il Premio Nazionale per l’Innovazione nei Servizi 2017 per la rete di luoghi pensati e progettati dall'azienda Lago in Italia e all’estero.

LA MOTIVAZIONE.

"Per il progetto Lago Design Network, una formula di retail che estende la rete commerciale coinvolgendo, anche attraverso l’uso del web, clienti business quali negozi, ristoranti e alberghi che utilizzano complementi di arredo Lago come showroom/dimostratori e business partner, puntando sulla filosofia dell’home feeling”. Con questa motivazione, Confcommercio ha conferito a Lago il riconoscimento Retail Confcommercio Nazionale nell’ambito del Premio Nazionale per l’Innovazione nei Servizi 2017, premiando il Lago Design Network per la sua capacità di innovare il settore retail. Un riconoscimento che arriva a pochi mesi dall’inserimento del Lago Design Network all’interno dell’ADI Design Index 2016 e che conferma la linea innovativa del format avviato nel 2014 dall’azienda.

MISSION.

Nato con l’obiettivo di stabilire una connessione profonda tra gli spazi e le persone che li abitano, il Lago Design Network è una vera e propria rete di ambienti targati Lago e diffusi sul territorio nazionale e internazionale, cresciuta in modo esponenziale nell’arco di poco più di due anni: dai ventisei progetti realizzati nel 2014 agli oltre duecento del 2017, con più di 1500 candidature pervenute in tre anni. A questi si aggiungono i quattrocento punti vendita nel mondo, parte integrante di una rete che vuole ridefinire le formule distributive classiche partendo dall’idea di home feeling. Proprio questo concetto, sviluppato da Lago per favorire il benessere individuale e collettivo in tutti gli spazi pubblici e privati, è diventato col tempo colonna portante della filosofia dell’azienda ed elemento caratterizzante degli spazi progettati e arredati da Lago.

LA STRUTTURA DELLA COMMUNITY.

Il Lago Design Network si compone di cinque categorie di cui fanno parte abitazioni (Appartamento LAGO), negozi (LAGO INSIDE), strutture ricettive (LAGO WELCOME), uffici e spazi di lavoro (LAGO AT WORK) e progetti immobiliari (LAGO REAL ESTATE). Sintesi del network è Casa LAGO, format unico al mondo situato nel cuore di Milano che diventa al contempo spazio per eventi, showroom e area co-working. Il premio arriva in un momento di massima espansione per la rete che ad oggi comprende 53 abitazioni e appartamenti campione, 44 uffici e spazi aziendali, 48 ristoranti e caffetterie, 54 strutture ricettive. Una vera e propria community fisica e digitale in cui ogni spazio è connesso agli altri, grazie allo scambio diretto sulla pagina Facebook di Lago che conta più di un milione di fan e sul sito web che raggiunge i qauttro milioni di visitatori l’anno, e che nei prossimi mesi si arricchirà di ulteriori nuove aperture.

ATOMI E BIT, INTUIZIONI E CORAGGIO.

"Mettere assieme atomi e bit in maniera rilevante è una sfida che Lago ha accolto già molti anni fa, quando la rivoluzione digitale iniziava appena ad intravedersi. - dichiara Daniele Lago, CEO & Head Of Design di Lago - Siamo molto felici di avere ricevuto questo prestigioso riconoscimento dalla Presidente della Camera dei deputati dopo un percorso fatto di intuizioni e coraggio, che ci ha portato a costruire una community da più di un milione di persone, che utilizza il design sia come leva di business, sia come strumento di trasformazione sociale".

PROGETTI COLLATERALI.

Tra i progetti virtuosi che fanno parte del Lago Design Network anche Cocoon Maldives, il primo resort di design realizzato in collaborazione con Azemar, il Centro per l’Innovazione e gli uffici direzionali del grattacielo Intesa Sanpaolo a Torino, l’appartamento temporaneo sulla Tour Eiffel allestito durante UEFA EURO 2016 in collaborazione con Home Away, e il B&B di design Gattopardo Apartments, sito nella residenza storica di Tomasi da Lampedusa.