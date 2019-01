Territorio a misura d'impresa, un'indagine per capire le vere esigenze degli artigiani

I Comuni padovani sono a misura d’impresa? Per rispondere a questa domanda Confartigianato Imprese Padova lancia l’iniziativa "Dì la tua", un’indagine conoscitiva aperta a tutti gli imprenditori artigiani che operano nella provincia di Padova.

La parola agli artigiani

Dovranno rispondere a sette domande che consentiranno di capire meglio come percepiscono i servizi, le infrastrutture e le strategie territoriali, alla luce delle necessità delle loro imprese. La parola dunque passa a chi produce: saranno gli imprenditori a dare voce alle esigenze delle piccole e medie imprese del territorio. «Il nostro ruolo di associazione di categoria è la rappresentanza degli interessi» spiega il presidente di Confartigianato Imprese Padova, Roberto Boschetto «per adempiere al meglio al nostro compito penso sia importante essere costantemente connessi con la nostra base, dando sempre più voce a chi fa impresa ogni giorno».

Come funziona

L’indagine prende il via il 16 gennaio e si concluderà venerdì 1 febbraio. Partecipare è semplice, come spiega il coordinatore dei presidenti mandamentali di Confartigianato Padova, Gianluca Dall’Aglio: «Basta collegarsi al link sul nostro sito dove sono riportate le modalità di partecipazione. Inoltre, il nostro personale è a disposizione in caso di dubbi nella compilazione». I risultati del questionario costituiranno le basi per le politiche associative future: «Studieremo i risultati e li presenteremo agli amministratori locali, per trovare insieme possibili soluzioni ai problemi individuati dai nostri artigiani» precisa Dall’Aglio «perché alle parole vogliamo che seguano i fatti». "Dì la tua" proseguirà poi per tutto il 2019, consentendo di rilevare in tempo reale i bisogni di chi fa impresa.