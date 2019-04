L'unione fa la forza: nasce Digital for Industry, fondata da dieci aziende venete

Consulenza strategica in grado di disegnare la road map per permettere alle aziende di avere tutti gli strumenti necessari per affrontare al meglio e con le giuste competenze la digital transformation. Questo il business di Digital For Industry, azienda nata grazie al know how di dieci aziende del territorio veneto, che verrà presentata ufficialmente mercoledì 17 aprile a Padova presso il Centro Congressi di Villa Ottoboni, Via Padre E. Ramin, 1.

Le dieci aziende

FiloBlu, Gruppo Euris Spa, MadLab Srl, Econ Energy - Gruppo Contec, ITReview, Contec Industry - Gruppo Contec, Accelway Srl, QANTICA, Pluriconsult srl e 4F sono le dieci realtà provenienti da settori diversi che hanno fondato Digital For Industry e che continueranno a collaborare mettendo a disposizione dei nuovi clienti le loro molteplici competenze e professionisti di maturata esperienza, per l’integrazione di azioni e strumenti in ottica di mercato. Nel dettaglio, Digital For Industry attraverso l'analisi del grado evolutivo dell'aziende, fornirà soluzioni ad hoc per trasformare le imprese in chiave tecnologica e digitale 4.0, attraverso una consulenza specializzata e competenze necessarie per riuscire a crescere nel mercato di oggi, fortemente influenzato dall’avvento della digital tranformation. L'azienda presenterà il suo progetto approfondendo il concetto di digitalizzazione della produzione e di strategia 4.0, fino ad arrivare alla presentazione di un case history di successo in occasione dell'evento in programma mercoledì 17 aprile dalle ore 17 presso il Centro Congressi Villa Ottoboni a Padova. Per partecipare è possibile scrivere all’indirizzo info@digitalforindustry.com e attendere la conferma dell’organizzazione.