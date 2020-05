DL liquidità, Raduzzi M5S: «Estesa durata prestiti garantiti e abbassato tasso d'interesse»

In queste ore le commissioni finanze e attività produttive della Camera stanno esaminando il decreto liquidità che tramite Sace ed il Fondo di Garanzia arriva a concedere fino al 100% di garanzie per prestiti fino a 25 mila euro.

Prestiti

«Sono soddisfatto del parere favorevole al mio emendamento” dichiara l’On. Raphael Raduzzi della Commissione Bilancio e Finanze alla Camera “che estende a 10 anni la durata dei finanziamenti fino a 25 mila euro interamente coperti dal Fondo di garanzia Pmi, abbassandone anche il tasso d’interesse applicato che non potrà superare il tasso di rendistato con durata analoga al finanziamento maggiorato dello 0,2 per cento».

Procedura

«Era necessario lavorare per rendere la procedura più snella - specifica il deputato Raduzzi - con l’approvazione dell’emendamento da me presentato, è stato abbassato il tasso di interesse applicato e semplificato il testo cancellando la maggiorazione. Un grande risultato” conclude Raduzzi “che offre condizioni di finanziamento ancora più vantaggiose per le nostre imprese. Noi del MoVimento 5 Stelle abbiamo agito migliorando la normativa primaria, ora, il sistema bancario faccia la sua parte accelerando i tempi dell’erogazione dei prestiti».