Domanda e offerta lavoro: collaborazione tra Confartigianato e comune di Piove di Sacco

Al via una partnership tra Confartigianato Padova e comune di Piove di Sacco per promuovere lo sportello Upa Lavoro, un utile strumento per l’incrocio tra domande e offerte di lavoro che si contraddistingue per la gratuità e la semplicità di utilizzo. Upa Lavoro ha preso il via da soli sei mesi, ma il servizio, promosso dalla principale associazione di categoria padovana, in collaborazione con Upa Formazione, ha già dimostrato di essere uno sportello utile per le piccole imprese del territorio e per chi è alla ricerca di un’occupazione.

Perchè il servizio

Sono infatti un centinaio le richieste pervenute fino ad oggi da parte delle aziende associate. Tra le figure professionali più ricercate: l’operaio specializzato, soprattutto nell’ambito della metalmeccanica, meccanici auto, elettricisti, verniciatori, tornitori, falegnami, ma anche acconciatori qualificati. “La ripresa economica ha aperto nuovi scenari per quanto riguarda l’occupazione: gli incentivi statali, in particolare quelli dedicati ai più giovani, stanno dando frutti positivi. Ma le micro e piccole imprese faticano ancora a trovare personale qualificato e l’incrocio tra domanda e offerta è ancora difficoltoso per le aziende artigiane - spiega Giovanni Uliana, presidente del Mandamento di Piove di Sacco di Confartigianato -. Per questo motivo abbiamo avviato il servizio Upa Lavoro, grazie alla collaborazione tecnica di Upa Formazione, ente accreditato per i servizi al lavoro dalla Regione Veneto. La nuova collaborazione con l’Amministrazione comunale di Piove non può che renderci soddisfatti. Significa che, lavorando insieme, possiamo mettere in comune obiettivi importanti come la piena occupazione, nel territorio del Piovese”.

Le info utili

Un auspicio accolto con entusiasmo dall’assessore alle attività produttive del comune di Piove di Sacco Luca Carnio: “Upa Lavoro è un progetto innovativo e concreto che promuoveremo volentieri attraverso i nostri mezzi di comunicazione – spiega Carnio. La nostra volontà è quella di arrivare ai possibili fruitori del servizio, tenendo conto che nel Piovese operano quasi ottomila imprese che occupano ventimila addetti. Vogliamo dare a tutti un’ulteriore opportunità di interscambio tra domanda e offerta di lavoro”. Accedere ad Upa Lavoro sarà molto semplice: le aziende che cercano personale o chi è in cerca di un’occupazione possono collegarsi al sito di Confartigianato Padova, attraverso il portale dell’amministrazione comunale, all’indirizzo www.comune.piovedisacco.pd.it. “Bastano pochi click – precisa il Presidente di Upa Formazione Lino Fabbian -. Chi è in cerca di un’occupazione potrà inviare online il proprio curriculum vitae, senza perdere tanto tempo a compilare i modelli di curriculum online”. Sia le richieste delle imprese, sia le disponibilità delle persone saranno raccolte da operatori del mercato del lavoro che effettueranno l’incrocio tra esigenze delle imprese e profili disponibili. A quel punto, senza costi per le imprese o per le persone disoccupate, ci sarà il contatto tra chi offre e cerca lavoro.