E' Crédit Agricole il tesoriere di Avepa. L'ass. regionale Pan: "La nostra agenzia un modello per tutte le regioni"

Sarà ancora Crédit Agricole FriulAdria a fare da tesoriere per Avepa, l’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura, nell’ambito del rapporto per il servizio di tesoreria e cassa. "Il territorio ha necessità di avere una pubblica amministrazione dinamica e di seri istituti di credito", ha detto il direttore di Avepa, Stella.

Un rapporto che è cominciato nel 2009, rinnovato nel 2014, e di nuovo fino al 2023 visto che si aggiudicati ancora il bando di gara. I numeri se non chiariscono, danno l’idea: è di circa 6 miliardi di euro il monte di contributi pubblici gestiti da Crédit Agricole FriulAdria per conto di Avepa, Nel solo 2017 i contributi erogati da Avepa attraverso Crédit Agricole FriulAdria, ammontano a oltre 600 milioni a fronte di 237.515 mandati di pagamento.

L'assessore regionale, Giuseppe Pan, ha evidenziato come il Veneto sia un modello nel sostenere i propri imprenditori agricoli: "Abbiamo sportelli in tutte le province e l'agenzia Avepa in questi dieci anni da che è stata costituita, è la numero uno per la velocità dell’erogazione dei contributi. L'obiettivo è rendere la burocrazia collegata ai bandi europei sempre più veloce".

La sicurezza è un cruccio dell'assessore leghista: "Bisogna - spiega Pan - fare in modo che nelle imprese venete i lavoratori del comparto agricolo, che spesso sono vittime di incidenti, venga rinnovato completamente il parco macchinari. Eliminare i mezzi vecchi e pericolosi e sostituirli con macchine certificate, omolagate, che non sono pericolose. Sono investimenti indispensabili e che noi sosteniamo. Questo è un settore che negli ultimi due anni ha fatto assumere più di cinquantamila persone in questo comparto".