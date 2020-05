«Investite nelle imprese edili locali»: l'appello di Ance Padova ai sindaci dell'intera provincia

Mauro Cazzaro, presidente di Ance Padova, ha deciso di scrivere una lettera ai sindaci della provincia facendo loro appello per avviare un confronto che metta al centro alcune misure (rientranti nella sfera di competenza delle amministrazioni locali) al fine di sostenere l’economia e le imprese del territorio.

Lettera

Inizia così la missiva: «Il sistema delle costruzioni sta vivendo una situazione straordinaria di estrema criticità, che genera grande preoccupazione tra gli operatori in quanto alle difficoltà contingenti si sommano ulteriori previsioni nefaste sul fronte degli investimenti privati. I lavori ripresi in queste settimane porteranno infatti a compimento i contratti conclusi prima della pandemia. Al momento le nostre imprese non registrano nuovi ordini e ciò è dovuto sia all’attesa di capire la fattibilità delle recenti misure varate nel DL Rilancio per il risparmio energetico e la sicurezza antisismica (Ecosismabonus al 110%), sia alla prevedibile prudenza delle famiglie che tendono più a risparmiare che ad investire. A questo va aggiunto che le necessità di attuare nei cantieri complesse misure di contrasto e di contenimento alla diffusione del virus e, non di meno, di rimodulare l’intera organizzazione del lavoro hanno inevitabilmente comportato un significativo rallentamento della produttività e un inasprimento degli oneri a carico delle imprese. La reale ripartenza del settore dipenderà quindi, in maniera ancora più stringente, dagli investimenti delle amministrazioni pubbliche, e in particolare dalle opere programmate dai Comuni, come anche da Geni Civili, ASL, Consorzi, ATER, Multiutility. Se l’unica vera leva saranno le infrastrutture pubbliche, il ruolo e la responsabilità dei Sindaci diventa cruciale al fine di salvare l’economia e l’occupazione locale mettendo in atto comportamenti virtuosi».

Auspicio

Prosegue la lettera di Mauro Cazzaro: «Quello che, a nome di tutte le imprese edili associate, auspico è che per i piccoli/medi interventi e per le necessarie opere di manutenzione (lavori di importo complessivo inferiore ad un milione di euro), si faccia ricorso a procedure semplificate di negoziazione degli affidamenti, selezionando a rotazione gli inviti alle imprese sulla base di alcuni requisiti preferenziali, come: comprovata affidabilità e reputazione, competenze ed esperienze pregresse, rispetto di regolarità in materia ambientale, di legalità, di responsabilità sociale e della tutela dei lavoratori e, soprattutto, idoneità operativa di prossimità rispetto al luogo di esecuzione dei lavori, ovvero tenere presente la sede legale dell’impresa rispetto al luogo in cui si dovranno eseguire i lavori. Rendere subito operative queste proposte ha il duplice obiettivo di accelerare i tempi di esecuzione dei progetti tutelando concretamente gli standard qualitativi delle opere (pagate con i soldi dei cittadini) e, al contempo, mantenere in vita le nostre imprese, per il 90% piccole e medie, in grado di generare occupazione a decine di migliaia di lavoratori nella nostra provincia. Investire in edilizia significa infatti creare un volano anche per i molteplici settori dell’indotto, evitando che da quella sanitaria il territorio finisca in un’irreversibile emergenza economica».