Appe, eletto il nuovo "Parlamentino": il verdetto delle urne

Nessuna novità: Erminio Alajmo, presidente uscente (al suo quinto mandato consecutivo), è stato il consigliere dell’Associazione Provinciale Pubblici Esercizi (Appe) che ha ricevuto il maggior numero di preferenze nelle votazioni che si sono tenute nella sede di Via Savelli a Padova nel pomeriggio di giovedì 7 novembre,

Le votazioni

Alajmo ha avuto, dunque, la riprova che il suo operato è stato apprezzato dai titolari di bar, ristoranti, trattorie, pizzerie, sale da ballo, pasticcerie e gelaterie di Padova e provincia che si sono ritrovati in assemblea ordinaria per rinnovare le cariche sociali per il quadriennio 2019-2023. Il nuovo “Parlamentino” dell’Appe, costituito da 11 componenti del Comitato Direttivo e da 3 componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, rispecchia esattamente quello precedente. Durante la prossima riunione di insediamento dei Dirigenti, fissata per venerdì 15 novembre verrà eletto il Presidente che sarà affiancato nel suo lavoro da due Vice-Presidenti e da due Consiglieri.

Comitato direttivo

I membri del nuovo comitato direttivo (in ordine alfabetico):

Alajmo Erminio, Ristorante La Montecchia - Selvazzano Dentro

Allegra Vincenzo, Ristorante Pizzeria Il Console - Saccolongo

Bano Gian Pietro, Ristorante Miravalle - Montegrotto Terme

Borin Giuseppe, Ristorante La Montanella - Arquà Petrarca

Lago Alessandro, Ristorante Al Palazzino - Galliera Veneta

Lionello Giuliano, Trattoria Al Pirio - Torreglia

Luni Federica, Bar Pasticceria Estense - Padova

Rubin Eugenia, Ristocaffè Nerodiseppia - Padova

Toniolo Matteo, Ristoservice Le Midi - Vigonza

Turetta Valentino, Ristorante Albergo Turetta - Teolo

Zambonin Lorenzo, Gelateria Ciokkolatte - Padova

Collegio dei revisori dei conti

Questi, invece, i membri del nuovo collegio dei revisori dei conti (in ordine alfabetico):