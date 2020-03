Coronavirus, florovivaismo paralizzato, perdite milionarie per il settore

L’associazione dei produttori florovivaisti del Veneto, nei giorni scorsi, all’assessore regionale Giuseppe Pan esprimendo la preoccupazione per il settore. Con 452 aziende su 1.487 Padova è leader del settore florovaistico veneto che, nonostante il calo strutturale delle imprese, registra un aumento della produzione complessa regionale, stimata a poco oltre 1,6 miliardi di pezzi. Il valore della produzione sfiora i 210 milioni di euro.​

Motore di diversi progetti

«Pur essendo abituati a combattere contro avversità meteorologiche e fitopatologiche, nulla hanno potuto i nostri imprenditori contro il Covid-19. Il coronavirus infatti ha fatto annullare l’evento fieristico di settore più importante a livello nazionale, ovvero il MYPLANT & GARDEN che si sarebbe dovuto tenere a fine febbraio rinviato presumibilmente a settembre». Fiere internazionali bloccate, eventi sul territorio pure, l’anticipo della stagione primaverile che ha velocizzato le fioriture - spiega il Presidente regionale Paolo Vettoretto – le serre sono piene di prodotto invenduto. In questo contesto di azzeramento della marginalità è difficile prevedere che il settore trovi le risorse per poter investire, ammodernarsi, creare occupazione e crescere. Ed ancor più difficile sarà orientare il settore verso quella sostenibilità ambientale da tutti invocata. A tal proposito è bene ricordare che mai come in questi anni gli addetti al settore veneti sono stati il motore di diversi progetti che hanno fatto della tutela ambientale la vera grande priorità ed il grande valore aggiunto delle proprie produzioni, collocandosi in questo settore tra le aziende più all’avanguardia a livello europeo”.