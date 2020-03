Coronavirus: il governatore Luca Zaia ha incontrato il presidente nazionale del Silb

Il Presidente della Regione del Veneto ha incontrato oggi il presidente del SILB (Associazione Italiana Imprese di Intrattenimento, del Divertimento e dello Spettacolo), Maurizio Pasca, accompagnato dai rappresentanti provinciali. Insieme hanno affrontato alcune situazioni legate all’emergenza “Coronavirus”.

Locali da ballo

«Ho raccolto con piacere – sottolinea il Governatore – la disponibilità dei titolari dei locali da ballo a collaborare in una corretta informazione sulla prevenzione e sui corretti atteggiamenti da tenere; un lavoro importante, considerato il gran numero di persone, e di giovani in particolare, che possono raggiungere. Nell’incontro, poi, mi hanno rappresentato - prosegue il Presidente - quelle che ritengono, in questo delicato momento, alcune criticità del loro settore che offre e garantisce numerosi posti di lavoro e che oggi vive la difficoltà della chiusura. In particolare si sono soffermati sul recente DPCM che, secondo loro, parrebbe penalizzare le loro imprese più di quelle di altre categorie».