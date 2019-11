60 minuti per uscire dall'Inferno di Dante: enigmi e misteri in una 'escape room' da brividi

Negli ultimi anni hanno iniziato a spuntare come funghi in tutta Italia: sono le "escape room", un'innovativa modalità di gioco per divertirsi e passare un'ora in compagnia a risolvere intricati enigmi.

Ma come funziona l'escape room?

Una squadra di amici viene rinchiusa in una stanza a tema, dove si hanno a disposizione solo 60 minuti e la propria mente per uscirne affrontando enigmi, sfide e avventure.

La logica, l'ingegno e il gioco di squadra saranno le uniche armi che serviranno per svelare rompicapo, decifrare codici e trovare indizi che condurranno alla chiave per la sola via d'uscita. Un'esperienza avvincente tra puzzle da risolvere, camere da sbloccare e meccanismi segreti da scoprire.

Dove

A Padova, Troviamo, che ha da poco compiuto un anno, l’innovativa Cronos Escape Room, in via Venezia 54 (dietro il Centro Giotto).

La sfida

Le tre diverse ambientazioni, una molto adatta agli amanti dell'archeologia, la Seconda pensata appositamente per la città del "Sommo Poeta” e la terza ispirata al laboratorio di Jurassic Park, sono realizzate dagli scenografi professionisti dei migliori parchi divertimento italiani, come Gardaland e Mirabilandia.

I giocatori potranno scegliere di sfidarsi:

nella tomba di Tutankhamon , dove dovranno trovare la chiave per riuscire a fuggire dalla piramide,

dove bisognerà scappare, prima che la preistorica creatura si risvegli dall’ibernazione, scendere dalla "Selva oscura" fino alle profondità dell'Inferno di Dante Alighieri.

Dante è l’unico umano a essere entrato e uscito dagli inferi, quindi abbiamo deciso di dare la possibilità ai nostri giocatori di sfidarlo nella sua battaglia tra bene e male per “redimere” le loro anime, senza essere corrotti dal diavolo”.

Tutti e 3 i percorsi durano 60 minuti e si può partecipare da un minimo di 2 fino ad un massimo di 7-8 giocatori.

Un'esperienza unica e divertente

Quello a cui teniamo molto, spiegano i titolari di Cronos, Alberto Duregon e Michele Visentin, è regalare al cliente un’esperienza unica e divertente, a partire dall’accoglienza, con un personale preparato, un ambiente ampio e curato nei minimi dettagli fino all’introduzione delle diverse ambientazioni.

Abbiamo pensato a diversi Challenge dedicati agli addii al nubilato, celibato e alle aziende interessate al Team Building.

Per info e prenotazioni

https://padova.cronos.house

Social https://www.facebook.com/cronosescaperoompadova

