Etichetta obbligatoria per latte e derivati: il decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale

"Storico via libera all’indicazione di origine obbligatoria per il latte e i prodotti lattiero-caseari che pone fine all’inganno del falso Made in Italy con tre cartoni di latte a lunga conservazione su quattro venduti in Italia che sono stranieri, cosi come la metà delle mozzarelle sono fatte con latte o addirittura cagliate provenienti dall'estero, senza che questo sia stato fino ad ora riportato in etichetta". È quanto afferma Coldiretti Padova nell’annunciare la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 19 gennaio 2017 del decreto "Indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattieri caseari, in attuazione del regolamento (Ue) n. 1169/2011 firmato dai ministri delle Politiche Agricole Maurizio Martina e dello Sviluppo Economico Carlo Calenda". Il provvedimento entrerà in vigore pienamente dopo novanta giorni dalla pubblicazione, anche se sarà possibile, per un periodo non superiore a 180 giorni, smaltire le scorte delle confezioni con il sistema di etichettatura precedente.

GIUSTO PREZZO AGLI ALLEVATORI. "Stiamo raccogliendo i frutti della nostra azione – ricorda Federico Miotto, presidente di Coldiretti Padova – per ottenere la trasparenza e tutelare il nostro 'made in Italy' da contraffazioni e concorrenza sleale del latte anonimo e senza garanzie. Siamo arrivati a questo risultato con un lungo lavoro, del quale ora beneficerà l’intero settore lattiero caseario. In provincia di Padova le aziende zootecniche da latte sono poco meno di 600, per un fatturato 87 milioni di euro e una produzione di 2 milioni 150mila quintali di latte l’anno. Coldiretti è da anni in prima linea nella difficile contrattazione sul latte e nella battaglia per mettere un argine alla proliferazione di latte straniero e 'anonimo' che invade gli scaffali. Ora il nostro impegno continua sul fronte del prezzo all’origine, affinché venga finalmente riconosciuto agli allevatori il giusto valore del latte di qualità che esce ogni giorno dalle nostre stalle".

GLI ALTRI OBBLIGHI IN ETICHETTA. L’Italia sotto il pressing della Coldiretti ha fatto scattare il 7 giugno 2005 l’obbligo di indicare la zona di mungitura o la stalla di provenienza per il latte fresco e il 17 ottobre 2005 l’obbligo di etichetta per il pollo Made in Italy mentre a partire dal 1° gennaio 2008 l’obbligo di etichettatura di origine per la passata di pomodoro. A livello comunitario - continua la Coldiretti - il percorso di trasparenza è iniziato dalla carne bovina dopo l’emergenza mucca pazza nel 2002, mentre dal 2003 è d'obbligo indicare varietà, qualità e provenienza nell'ortofrutta fresca. Dal primo gennaio 2004 c’è il codice di identificazione per le uova e, a partire dal primo agosto 2004, l'obbligo di indicare in etichetta il Paese di origine in cui il miele è stato raccolto.

PROSSIMO OBIETTIVO: IL GRANO. "L’obbligo di indicare l’origine in etichetta - continua la Coldiretti - salva dall’omologazione l’identità di ben 487 diversi tipi di formaggi tradizionali censiti a livello regionale territoriale e tutelati perché realizzati secondo regole tramandate da generazioni che permettono anche di sostenere la straordinaria biodiversità delle razza bovine allevate a livello nazionale. Il prossimo passo - conclude la Coldiretti - è l’entrata in vigore dell’obbligo di indicare l’origine del grano impiegato nella pasta come previsto nello schema di decreto che introduce l'indicazione obbligatoria dell'origine del grano impiegato nella pasta condiviso dai Ministri delle Politiche agricole Maurizio Martina e dello Sviluppo Economico Carlo Calenda e già inviato alla Commissione Europea".

L’ETICHETTA DI ORIGINE SULLA SPESA DEGLI ITALIANI:

Cibi con l'indicazione origine E quelli senza Carne di pollo e derivati Salumi Carne bovina Carne di coniglio Frutta e verdura fresche Carne trasformata Uova Frutta e verdura trasformata Miele Derivati del pomodoro diversi da passata Passata di pomodoro Concentrato di pomodoro e sughi pronti Latte/Formaggi Derivati dei cereali (pane, pasta) Pesce Riso Extravergine di oliva

Fonte: Elaborazioni Coldiretti