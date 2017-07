Eurointerim Spa Agenzia per il Lavoro in crescita: +34% nei primi 6 mesi del 2017

Eurointerim Spa, agenzia per il lavoro, ha chiuso il 2016 con 75 milioni di fatturato. Nei primi sei mesi del 2017 inoltre il fatturato è in crescita del +34% rispetto all’anno precedente, passando da 34.500.000 a 46.300.000 euro.



I NUMERI. Decine di filiali distribuite sul territorio nazionale, 4 milioni di ore vendute, 10 mila contratti di lavoro, oltre 6000 ore di formazione, oltre 1500 aziende clienti: questi sono i numeri di Eurointerim Spa, nata a gennaio 1998 a Padova, l’Agenzia per il Lavoro che fa delle Persone la propria Passione, mettendo la professionalità dei propri Consulenti al servizio di Candidati e Aziende, per unire con il Lavoro.



CRESCITA. “La nostra azienda – spiega il presidente di Eurointerim Spa, Luigi Sposato - è cresciuta in questi anni insieme alle richieste dei propri clienti. Ora è sempre più necessario individuare nelle Persone anche le caratteristiche che non si evincono dal curriculum. Le Persone sono al centro del nostro lavoro, nella convinzione che solo conoscendole approfonditamente si possa offrire un servizio mirato e di qualità. Inoltre Eurointerim Spa è certificata secondo la nuova norma UNI EN ISO 9001:2015 ed è accreditata ai servizi al lavoro anche a livello nazionale. A dimostrazione degli elevati standard di sicurezza e correttezza siamo la prima Agenzia per il Lavoro ad aver ottenuto nel 2013 il Rating di Legalità”