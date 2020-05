Fase 2, la Camera di Commercio di Padova riapre al pubblico per tre giorni alla settimana

Un passo alla volta per tornare presto ad accogliere nuovamente le imprese tutti i giorni: da lunedì 18 maggio​ la Camera di Commercio di Padova sarà​ aperta al pubblico 3 giorni a settimana​, nelle giornate di lunedì, mercoledì e giovedì ​dalle ore 9 alle ore 12.30 presso la sede di piazza Insurrezione in centro a Padova.

Apertura

Da metà marzo, a causa dell’emergenza sanitaria in corso, la Camera di Commercio di Padova aveva predisposto l’accesso limitato agli uffici camerali di piazza Insurrezione a Padova per due soli giorni alla settimana (lunedì e giovedì). Dalla prossima settimana, dunque, la Camera sarà aperta anche mercoledì, con accesso limitato ai seguenti servizi:

Registrazione brevetti e marchi (solo su ​prenotazione​)

Protesti (solo su ​prenotazione​)

Bollatura e vidimazione libri (solo su ​appuntamento​)

Firma digitale: solo ritiro dispositivi (su ​appuntamento​ concordato con l'ufficio)

Carte tachigrafiche: solo ritiro

Certificati Registro imprese (solo se necessaria l’esibizione del cartaceo e per esigenze improrogabili da motivare).

Per garantire il rispetto della distanza sociale imposta dall’emergenza sanitaria e limitare gli spostamenti sul territorio, gli utenti sono comunque invitati a utilizzare tutte le modalità di fruizione online dei servizi, scegliendo di recarsi presso gli uffici solo se il servizio non può essere erogato con le modalità alternative disponibili. Tutti gli uffici sono comunque quotidianamente operativi, continuando a svolgere i servizi per l’utenza a distanza, utilizzando la modalità di lavoro in smart working. Breve ma significativo commento di Antonio Santocono, presidente della Camera di Commercio di Padova: «​La speranza è di poter tornare entro giugno a regime con la normale apertura 5 giorni su 5».