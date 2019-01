Fattura elettronica per le imprese agricole: Coldiretti vi spiega come funziona

La rivoluzione della fatturazione elettronica coinvolge direttamente anche il mondo agricolo: sono circa 10mila le imprese che dall’inizio dell’anno stanno adottando il nuovo sistema di elaborazione, trasmissione e conservazione telematica delle fatture, un sistema digitale che va a sostituire integralmente i documenti cartacei. Dall’obbligo sono parzialmente esonerati i piccoli produttori agricoli che già erano esonerati per legge dall’emissione di fatture anche prima dell’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica.

Un aiuto concreto e diretto

«Per fornire agli imprenditori tutte le informazioni utili per affrontare al meglio questo passaggio, evitando perdite di tempo e altri disguidi» ricorda Giovanni Roncalli, direttore Coldiretti Padova «stiamo organizzando in tutti gli Uffici di zona diversi incontri, anche su appuntamento e su invito. Coldiretti Impresa Verde ha già predisposto il servizio di fatturazione elettronica grazie al quale le imprese agricole potranno emettere e ricevere fatture elettroniche in tutta sicurezza. Abbiamo messo a punto anche una breve guida sulla fatturazione elettronica, i cui dettagli saranno approfonditi negli incontri sul territorio. Sono molti gli interrogativi che ci vengono posti in questi giorni dagli imprenditori. Le informazioni sono disponibili anche sul nostro sito ».

Per fare chiarezza, Coldiretti ha stilato un vademecum con tutte le informazioni utili.

Come si produce una fattura elettronica

I dati obbligatori da riportare nella fattura elettronica restano gli stessi delle fatture cartacee. L’unica informazione aggiuntiva è l’indirizzo telematico del cliente al quale inviare la fattura. Quest’ultima viene dunque prodotta in formato digitale e inviata al cliente attraverso il Sistema di interscambio (Sdi) il quale emette a sua volta la “ricevuta di recapito”, che rappresenta la garanzia che il documento è stato ricevuto.

Emettere le fatture con fatturazione digitale

Il servizio di “Fatturazione digitale Digit” sul portale del socio Coldiretti offre la gestione digitalizzata delle fatture integrata con l’intero ciclo attivo della contabilità d’impresa facilitata da un programma avanzato che consente di monitorare prodotti, listini e clienti direttamente da pc e tablet. Grazie al collegamento integrato con Impresa Verde le fatture giungeranno automaticamente agli uffici Coldiretti. Occorrerà conoscere il codice destinatario o l’indirizzo Pec del cliente da indicare in fattura per il corretto recapito della stessa. Il servizio di fatturazione digitale permette anche di ottemperare all’obbligo di conservare la fattura elettronica per almeno dieci anni sia da chi la emette sia da chi la riceve. Per conservarle non basta, infatti, memorizzarle sul proprio computer ma occorre un sistema di archiviazione elettronica.

Emettere le fatture attraverso Impresa Verde

Un’altra possibilità è quella di recarsi negli uffici Coldiretti di Impresa Verde che erogherà il servizio di emissione (e conseguentemente la conservazione) delle fatture attive. Anche in tal caso occorrerà conoscere il codice destinatario o l’indirizzo Pec del proprio cliente da indicare in fattura. L’operatore di Impresa Verde effettuerà l’invio della fattura al Sistema di interscambio (il cosiddetto Sdi). La contabilizzazione sarà sempre a cura di Impresa Verde.

Come ricevere le fatture elettroniche

Per garantirsi invece la ricezione delle fatture elettroniche, si può delegare Impresa Verde alla gestione per proprio conto delle stesse. In tal caso le fatture emesse dai fornitori verranno recapitate direttamente sulla piattaforma gestita da Impresa Verde grazie al codice destinatario telematico che è già disponibile (5W4A8J1) e che tutti i soci che aderiscono al servizio dovranno comunicare ai loro fornitori al fine della ricezione della fatturazione elettronica a partire dal 1 gennaio 2019. Impresa Verde non appena riceverà le fatture passive ne darà comunicazione ai soci secondo modalità da concordare.

Quando parte la fattura elettronica e le relative sanzioni

Dal 1 gennaio 2019 tutte le fatture emesse tra soggetti residenti o stabiliti in Italia dovranno essere in formato elettronico. Nei primi sei mesi di applicazione la normativa ha previsto un avvio soft con le fatture elettroniche che dovranno essere predisposte entro la scadenza della liquidazione periodica dell’Iva (che sia mensile o trimestrale). Nei sei mesi successivi la fattura potrà essere emessa e trasmessa allo Sdi entro dieci giorni dall’operazione. Anche le sanzioni saranno ridotte al minimo nel primo periodo di applicazione.

Come registrarsi al portale del socio Coldiretti