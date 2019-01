Problemi con la fatturazione elettronica? Ci pensa Ascom Padova: ecco il "servizio Sos"

Problemi insormontabili non ne sono stati riscontrati. Ma qualche intoppo c’è stato. E per questo arriva un utile strumento di aiuto: a partire da mercoledì 9 gennaio - e per tutto il mese corrente - Ascom Confcommercio di Padova attiva il servizio “Sos fattura elettronica”.

Il servizio

In pratica, mentre nel corso della giornata lavorativa i soci che hanno il servizio di contabilità in Ascom Servizi potranno interfacciarsi con il proprio assistente (dalle ore 17.15 alle 19) al numero telefonico 049 8209816, chi ha aderito al servizio di fatturazione elettronica proposto dall’Ascom potrà avvalersi di una task force in grado di intervenire in caso di difficoltà. Da notare che il servizio supplementare funzionerà anche il venerdì (sempre fino alle ore 19) nonostante gli uffici Ascom da sempre in quel giorno della settimana chiudano alle ore 13. Spiega Stefano Traverso, del servizio tributario di Ascom Servizi: «Fino alla serata di lunedì 7 gennaio le aziende che si affidano al nostro servizio avevano emesso 1075 fatture elettroniche. Un numero non banale per confermare che problemi particolari non ne abbiamo ravvisati (anche grazie al nostro impegno formativo svolto in questi mesi nei confronti delle imprese) ma comunque ancora distante dai livelli che ci attendiamo a partire dalla seconda metà del mese». Dunque, niente drammi ma nemmeno sottovalutazione delle problematiche che un sistema ancora in fase di ampio rodaggio può creare. «Il messaggio che vogliamo trasmettere - conclude Traverso - è quello che l’Ascom è sempre a disposizione dei propri aderenti. In questo caso anche oltre l’orario canonico».