Federacciai, il nuovo presidente sarà il padovano Alessandro Banzato (Acciaierie Venete)

Un padovano al comando: il Consiglio direttivo di Federacciai, riunitosi ieri a Milano, ha designato all’unanimità Alessandro Banzato, presidente e amministratore delegato di Acciaierie Venete, come prossimo presidente della Federazione per il biennio 2018-2019. La nomina di Banzato sarà sottoposta all’approvazione dell’assemblea degli imprenditori siderurgici che si terrà il prossimo mese di giugno.

Il profilo di Alessandro Banzato

Alessandro Banzato, 55enne, padovano, è entrato all’età di 22 anni a lavorare in Acciaierie Venete, azienda di famiglia e gruppo siderurgico tra i leader di settore in Italia, specializzato nella produzione di acciai per l’industria automobilistica, le attrezzature per macchine movimento terra e le macchine agricole, dell’energia, della meccanica e delle costruzioni. Nel 2004 è stato nominato amministratore delegato e nel 2013 presidente e amministratore delegato. Dal 2005 al 2009 Banzato è stato vicepresidente di Confindustria Veneto con delega per l’energia e l’ambiente. Dal 2016 è vicepresidente Federacciai. Alle attività nel settore industriale, Alessandro Banzato accompagna un pluriennale impegno nel mondo dello sport dove, dal 2009, ricopre il ruolo di vicepresidente del Petrarca Rugby.

Il saluto al presidente uscente

Al termine della seduta, il consiglio direttivo di Federacciai ha sentitamente ringraziato il presidente uscente Antonio Gozzi “per l’impegno che ha dedicato, con grande professionalità e passione, a sostegno del settore siderurgico italiano, peraltro in un periodo caratterizzato a livello nazionale e internazionale da numerose tensioni, sia di natura congiunturale che di natura commerciale, valorizzandone il ruolo strategico per l’economia del Paese”. “Con competenza e trasparenza” ha sottolineato il consiglio “Antonio Gozzi ha saputo dare voce alle istanze dell’industria siderurgica italiana, consolidando il profilo di Federacciai quale autorevole e riconosciuto interlocutore delle Istituzioni politiche, economiche e sociali nazionali ed europee”.

Italia secondo produttore mondiale

Federacciai è la Federazione che rappresenta le Imprese Siderurgiche Italiane, fa parte di Confindustria e conta a oggi circa 150 aziende associate che realizzano e trasformano oltre il 95% della produzione italiana di acciaio. Il settore dell’acciaio italiano “vale” oggi circa 35 miliardi di euro (in termini di fatturato) e occupa circa 70.000 addetti (tra diretti e indiretti). La produzione italiana di acciaio ha un “peso” rilevante in Europa, tanto da fare del nostro Paese il secondo produttore e consumatore di acciaio, alle spalle della sola Germania. L’Italia è inoltre tra i primi consumatori pro-capite di acciaio al mondo.