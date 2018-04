Federmoda Confcommercio e Ascom a sostegno del marketing delle piccole imprese

Sarà presente anche il presidente nazionale di Federmoda Confcommercio, Renato Borghi, all’incontro “Il negozio del Futuro. Tecnologie e innovazione nel mondo del Retail”, organizzato dal Gruppo Federmoda Italia nella sala consiglio dell’Ascom padovana in piazza Bardella venerdì 6 aprile. Nel corso dell'evento verrà presentata una piattaforma per nuovi strumenti di marketing.

L'iniziativa

Negli ultimi cinque anni la crisi dei consumi, una tassazione eccezionale, la spietata concorrenza dell’e-commerce, ma anche una difficoltà oggettiva a rinnovare la propria offerta di vendita basata su formule spesso obsolete, hanno portato alla chiusura di quasi 20mila piccole imprese. Per aiutare e sostenere le aziende su questo fronte Federmoda Italia ha lanciato il progetto iNovaRetail Small.

Un progetto accessibile a tutti

“Una piattaforma - spiega Riccardo Capitanio presidente di Federmoda Ascom Padova - che rende accessibili anche alle piccole aziende tecnologie e strumenti di marketing finora ad appannaggio esclusivo di monomarca e catene, soprattutto a causa dei loro costi elevati”. Si tratta di un progetto di innovazione sostenibile e democratica già sperimentato in piccole realtà che hanno voluto rinnovarsi anche in senso digitale, in collaborazione con l’azienda partner di Federmodaoda Italia, Disignum srl.