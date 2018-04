Federmoda nazionale, il padovano Riccardo Capitanio eletto in giunta

L’”investitura” – se così si può dire – era avvenuta lo scorso 6 aprile in occasione dell’ incontro svoltosi nella sede dell’Ascom di piazza Bardella “Il negozio del futuro”, nel corso del quale il presidente di Federmoda Italia, Renato Borghi, aveva anticipato che, nella sua squadra, considerata l’imminenza del rinnovo degli organi, avrebbe visto volentieri la figura del presidente padovano di Federmoda Ascom, Riccardo Capitanio.

La squadra

Si potrebbe dire, detto, fatto: Capitanio è stato eletto nella giunta della Federazione. Più specificatamente, il consiglio nazionale svoltosi a Forlimpopoli, ha confermato alla presidenza Renato Borghi che sarà affiancato dai vice presidenti Carlo Massoletti – Vicario (Brescia); Patrizia Di Dio (Palermo); Giulio Felloni (Ferrara); Federica Grassini (Pisa); Gianni Gravante (Trento). In giunta, con Capitanio, siederanno anche Marco Cremonini (Bologna); Giannino Gabriel (Venezia); Diego Pedrali (Bergamo); Carlo Petrini (Perugia); Gianni Prazzoli (Genova); Carlo Saponaro (Bari); Marisa Tiberio (Chieti). “A Forlimpopoli – ha detto al suo rientro il presidente padovano del comparto moda – abbiamo verificato come il momento, soprattutto a causa di un mercato interno poco vivace, rimanga difficile. Al prossimo governo, nel suo discorso, il presidente Borghi ha chiesto di non far scattare le clausole di salvaguardia, una riforma fiscale che abbassi le tasse a famiglie ed imprese, l'introduzione di una web tax non solo per la vendita di servizi online visto che le stesse pesano sulle casse dello Stato per almeno 4-5 miliardi l'anno”.

Lotta alla contraffazione

Un’attenzione particolare Federmoda lo riserverà alla lotta alla contraffazione che vede spazi di conquista anche sul web. “In un Paese civile e che vede le nostre imprese tartassate – ha concluso Capitanio - non è accettabile trovare sui marketplace dei più importanti social network annunci di prodotti taroccati e venduti abusivamente in più taglie e colori”.