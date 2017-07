Centro commerciale al Catajo: in seicento per la fiaccolata contro il maxi progetto

Cittadini, politici, associazioni hanno sfilato lunedì sera in una fiaccolata contro la costruzione del nuovo centro commerciale di fronte al casello di Terme Euganee a poca distanza dal castello del Catajo. A organizzare la manifestazione Ascom Padova insieme a Confesercenti del Veneto Centrare e Casartigiani.

LA FIACCOLATA. Sono state circa 600 le persone che hanno partecipato al corteo partito da via Roma a Due Carrare e che ha raggiunto il municipio con fiaccole, fischietti e tutto quello che serviva per far rumore e sensibilizzare. La fiaccolata aveva l’obiettivo quello di sensibilizzare sul nuovo centro commerciale che dovrebbe sorgere a pochi passi dal famoso Castello e che in tanti ritengono un’opera di “cementificazione in un territorio che non sente il bisogno di una devastazione ambientale con un ecomostro che porterà pesanti ricadute sul commercio locale” come hanno urlato gli organizzatori.

TENSIONI. Tra le tante anime che hanno manifestato anche gli ambientalisti, i rappresentanti di diversi comuni vicini a quello di Due Carrare. Alcuni attimi di tensione si hanno avuto quando un piccolo gruppo di attivisti dei centri sociali ha iniziato a fischiare la presenza di Casa Pound alla manifestazione. Gli animi sono stati subito raffreddati dalle forze dell’ordine. Il progetto già approvato del centro commerciale di 48mila metri quadrati non ha ottenuto un pieno ok sulla valutazione di impatto ambientale ed è su questo che si fondano le speranze di chi combatte il centro commerciale.