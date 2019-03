Dal cuore di Padova alle fiere internazionali: prosegue il "Sotto il Salone Shopping Tour"

Tutto è partito nel dicembre 2018 da Mosca, con la partecipazione a "Buongiorno Italia". Poi si è passati a Milano, per la "Bit Travel Exhibition". E ora il giro dell'Europa prosegue: Sotto il Salone mostra le sue eccellenze per le più importanti fiere internazionali del turismo.

Il progetto

Il progetto “MercatoSottoilSalone Shopping Tour”, a cura di FR Italia, prevede infatti la creazione e l’inserimento nel mercato del turismo di un pacchetto destinato ai turisti stranieri che includerà uno shopping-tour tra le antiche botteghe consorziate e la visita gratuita al Palazzo della Ragione, grazie ad una convenzione tra il Consorzio Sotto il Salone e l’Amministrazione Comunale. Prodotti, artigianalità, folklore locale e antiche sapienze da ascoltare, vivere, assaggiare e portare con sé, per poi salire a scoprire una delle più grandi sale pensili del mondo, un grandioso ciclo di affreschi, incluso nel progetto Ubs Picta che ha valso alla città di Padova la candidatura a Patrimonio dell’Unesco. Sempre di più Sotto il Salone intende inserirsi negli itinerari turistici che coinvolgono i capolavori dell’arte e del gusto del nostro territorio.

Le prossime fiere

Doppio impegno ravvicinato per Sotto il Salone, che dal 6 al 10 marzo sarà in Germania per l’"ITB Berlin" e dal 12 al 14 marzo tornerà a Mosca per il MITT (Moscow International Travel & Tourism Exhibition). Gli altri due appuntamenti già in agenda sono il "TTG Travel Experience" di Rimini (9-11 ottobre) e il "WTM World Travel Market" di Londra (4-6 novembre).